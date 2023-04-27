https://ria.ru/20230427/amur-1868015328.html

Суд в Японии признал виновным помощника капитана с российского судна "Амур"

Суд в Японии признал виновным помощника капитана с российского судна "Амур" - РИА Новости, 27.04.2023

Суд в Японии признал виновным помощника капитана с российского судна "Амур"

Окружной суд Асахикава признал виновным Павла Добрянского - третьего помощника капитана с российского судна "Амур", которое два года назад столкнулось с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:46

2023-04-27T04:46

2023-04-27T04:46

япония

асахикава

невельск

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АСАХИКАВА (Япония), 27 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Окружной суд Асахикава признал виновным Павла Добрянского - третьего помощника капитана с российского судна "Амур", которое два года назад столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего трое из пяти японских рыбаков погибли, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая 2021 года шел из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу произошло столкновение со шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту), в результате чего японское судно перевернулось. Трое из пяти японских рыбаков погибли. По этому делу в Японии был задержан третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном. В конце июня того же года Добрянского перевели в разряд обвиняемых, его дело было передано в суд. По этим же статьям обвинение было предъявлено и капитану японской рыболовецкой шхуны. Он получил три года условно. Для Добрянского прокуратура запросила 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20230421/koreya-1866863970.html

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япония, асахикава, невельск