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В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек - РИА Новости, 27.04.2023
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17:02 27.04.2023 (обновлено: 17:07 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/aktsiya-1868209015.html
В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек
В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек
В Балашихе более 3 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:02
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балашиха
общество
диктант победы
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Балашихе более 3 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", сообщает пресс-служба администрации.В округе работала 61 площадка, одну из них постели глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты горсовета Марина Жирова, Леонид Любимцев, Ульяна Кондрякова и Андрей Коровушкин.Суть акции - проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Каждый желающий мог написать "Диктант Победы", тем самым проверить свои знания, ответив на вопросы теста. Всего их 25, время написания – 45 минут.Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится с 2019 года с целью привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ и повышения исторической грамотности.
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балашиха, общество, диктант победы
Балашиха, Общество, Диктант Победы

В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы 2021", посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы 2021, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Балашихе более 3 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", сообщает пресс-служба администрации.
В округе работала 61 площадка, одну из них постели глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты горсовета Марина Жирова, Леонид Любимцев, Ульяна Кондрякова и Андрей Коровушкин.
«
"Сегодня важная и значимая акция, которая проходит к предстоящему празднованию Дня Победы. Во всех школах Российской Федерации проходит "Диктант Победы", в том числе и в нашем округе. Мне приятно, что сегодня вместе с Николаем Анатольевичем, командиром дивизии Дзержинского приняли участие в этой акции. Акция важная, помогает еще раз вспомнить и нам и ребятам все о Великой Отечественной войне. Для нас важно заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, чтобы они учили историю, помнили о Победе предков", - сказал Юров, слова которого приводятся в сообщении.
Суть акции - проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Каждый желающий мог написать "Диктант Победы", тем самым проверить свои знания, ответив на вопросы теста. Всего их 25, время написания – 45 минут.
«
"Данная акция проводится уже в пятый раз. Это очень важно для детей, люди всех возрастов принимают участие. У нас в дивизии сегодня организовано порядка 20 площадок. Диктант пишут не только военнослужащие, но и члены их семей. Писать диктант не просто, с каждым годом вопросы все сложнее и сложнее. Надо готовиться, читать литературу", - сказал Кузнецов.
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится с 2019 года с целью привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ и повышения исторической грамотности.
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