https://ria.ru/20230427/aktsiya-1868209015.html

В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек

В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек - РИА Новости, 27.04.2023

В Балашихе в акции "Диктант Победы" приняли участие более 3 тысяч человек

В Балашихе более 3 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", сообщает пресс-служба администрации. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:02

2023-04-27T17:02

2023-04-27T17:07

балашиха

общество

диктант победы

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Балашихе более 3 тысяч человек приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы", сообщает пресс-служба администрации.В округе работала 61 площадка, одну из них постели глава Балашихи, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Юров, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты горсовета Марина Жирова, Леонид Любимцев, Ульяна Кондрякова и Андрей Коровушкин.Суть акции - проверка знаний по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Каждый желающий мог написать "Диктант Победы", тем самым проверить свои знания, ответив на вопросы теста. Всего их 25, время написания – 45 минут.Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится с 2019 года с целью привлечения широкой общественности к изучению истории ВОВ и повышения исторической грамотности.

https://ria.ru/20230422/subbotnik-1867087778.html

балашиха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, общество, диктант победы