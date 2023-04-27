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Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 27.04.2023
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15:51 27.04.2023 (обновлено: 16:24 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868172737.html
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 27.04.2023
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году
Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:51
2023-04-27T16:24
турция
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
россия
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности и начать поэтапный набор мощности реактора, "толкнуть" турбину для того, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию - так, как мы это утвердили в нашем межправительственном соглашении с Турецкой Республикой", - сказал Лихачев журналистам в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся "Росатомом".Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на минимально контролируемый уровень реактор "начинает жить".Лихачев также напомнил, что осенью нынешнего года на блоке №1 намечено начать пуско-наладочные работы.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20220917/turtsiya-1817557956.html
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html
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турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, россия
Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, Россия
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году

Лихачев: первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности и начать поэтапный набор мощности реактора, "толкнуть" турбину для того, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию - так, как мы это утвердили в нашем межправительственном соглашении с Турецкой Республикой", - сказал Лихачев журналистам в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся "Росатомом".
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Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на минимально контролируемый уровень реактор "начинает жить".
Лихачев также напомнил, что осенью нынешнего года на блоке №1 намечено начать пуско-наладочные работы.
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.
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ТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей ЛихачевРоссия
 
 
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