https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868172737.html

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году - РИА Новости, 27.04.2023

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции планируют запустить в 2024 году

Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:51

2023-04-27T15:51

2023-04-27T16:24

турция

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

алексей лихачев

россия

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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы планируем в будущем году совершить физпуск, вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности и начать поэтапный набор мощности реактора, "толкнуть" турбину для того, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию - так, как мы это утвердили в нашем межправительственном соглашении с Турецкой Республикой", - сказал Лихачев журналистам в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся "Росатомом".Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за начатой в активной зоне реактора самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на минимально контролируемый уровень реактор "начинает жить".Лихачев также напомнил, что осенью нынешнего года на блоке №1 намечено начать пуско-наладочные работы.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года.

https://ria.ru/20220917/turtsiya-1817557956.html

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, россия