https://ria.ru/20230427/aes-1868168593.html

Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции

Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции - РИА Новости, 27.04.2023

Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции

"Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:42

2023-04-27T15:42

2023-04-27T16:22

турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

алексей лихачев

аэс "аккую"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179314_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_9aa738aacb7d16a6767ff9605a25c1b1.jpg

АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Мы знаем о планах турецкого правительства (по новой АЭС - ред.), мы их поддерживаем. И мы готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют - определит турецкое правительство", - сказал Лихачев в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую"."У нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной в Турции, и по экономической фабуле, по тому, как управленчески сложить новый проект в Турции", - добавил Лихачев.Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез. По словам министра, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, аэс "аккую", россия