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Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции - РИА Новости, 27.04.2023
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15:42 27.04.2023 (обновлено: 16:22 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/aes-1868168593.html
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции - РИА Новости, 27.04.2023
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции
"Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:42
2023-04-27T16:22
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
аэс "аккую"
россия
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Мы знаем о планах турецкого правительства (по новой АЭС - ред.), мы их поддерживаем. И мы готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют - определит турецкое правительство", - сказал Лихачев в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую"."У нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной в Турции, и по экономической фабуле, по тому, как управленчески сложить новый проект в Турции", - добавил Лихачев.Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез. По словам министра, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.
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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, аэс "аккую", россия
Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Россия
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции

Лихачев заявил, что "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы знаем о планах турецкого правительства (по новой АЭС - ред.), мы их поддерживаем. И мы готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют - определит турецкое правительство", - сказал Лихачев в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую".
"У нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной в Турции, и по экономической фабуле, по тому, как управленчески сложить новый проект в Турции", - добавил Лихачев.
Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез. По словам министра, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
АЭС "Аккую" (Турция)
Вчера, 01:32
 
ТурцияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Россия
 
 
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