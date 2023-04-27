https://ria.ru/20230427/aes-1868168593.html
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции - РИА Новости, 27.04.2023
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции
"Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:42
2023-04-27T15:42
2023-04-27T16:22
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
аэс "аккую"
россия
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции, имеет свои предложения, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Мы знаем о планах турецкого правительства (по новой АЭС - ред.), мы их поддерживаем. И мы готовимся к началу официальных переговоров. Когда эти переговоры стартуют - определит турецкое правительство", - сказал Лихачев в четверг перед церемонией завоза ядерного топлива на площадку первой в Турции АЭС "Аккую"."У нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной в Турции, и по экономической фабуле, по тому, как управленчески сложить новый проект в Турции", - добавил Лихачев.Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Донмез. По словам министра, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, аэс "аккую", россия
Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Россия
Глава "Росатома" заявил о готовности построить еще одну АЭС в Турции
Лихачев заявил, что "Росатом" готов к переговорам о строительстве новой АЭС в Турции