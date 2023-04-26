https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867838515.html
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney - РИА Новости, 26.04.2023
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney
Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:18
2023-04-26T13:18
2023-04-26T13:18
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News.У него была случайная передозировка. Согласно результатам вскрытия, в теле продюсера нашли следы нескольких наркотических веществ. Холлис контролировал релиз "Черной Пантеры" и проекты франшизы "Звездные войны". Disney он покинул в 2018 году и занялся бизнесом со своей супругой. С женой он разошелся в 2020-м. NBC News указывает, что у Холлиса были проблемы с наркотиками и алкоголем, депрессия, высокое давление, сердечно-сосудистое заболевание. Ранее сообщалось о смерти актера Дэйла Микса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney
Дэйва Холлиса, пишет
NBC News.
У него была случайная передозировка. Согласно результатам вскрытия, в теле продюсера нашли следы нескольких наркотических веществ.
Холлис контролировал релиз "Черной Пантеры" и проекты франшизы "Звездные войны". Disney он покинул в 2018 году и занялся бизнесом со своей супругой. С женой он разошелся в 2020-м. NBC News указывает, что у Холлиса были проблемы с наркотиками и алкоголем, депрессия, высокое давление, сердечно-сосудистое заболевание.
Ранее сообщалось
о смерти актера Дэйла Микса.
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