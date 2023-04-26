https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867838515.html

Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney

Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney - РИА Новости, 26.04.2023

Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney

Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:18

2023-04-26T13:18

2023-04-26T13:18

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News.У него была случайная передозировка. Согласно результатам вскрытия, в теле продюсера нашли следы нескольких наркотических веществ. Холлис контролировал релиз "Черной Пантеры" и проекты франшизы "Звездные войны". Disney он покинул в 2018 году и занялся бизнесом со своей супругой. С женой он разошелся в 2020-м. NBC News указывает, что у Холлиса были проблемы с наркотиками и алкоголем, депрессия, высокое давление, сердечно-сосудистое заболевание. Ранее сообщалось о смерти актера Дэйла Микса.

https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости