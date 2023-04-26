Рейтинг@Mail.ru
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:18 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867838515.html
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney - РИА Новости, 26.04.2023
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney
Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:18
2023-04-26T13:18
культура
новости культуры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867831000_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_729cec66ac9e9c7d518ea0c9fd881747.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News.У него была случайная передозировка. Согласно результатам вскрытия, в теле продюсера нашли следы нескольких наркотических веществ. Холлис контролировал релиз "Черной Пантеры" и проекты франшизы "Звездные войны". Disney он покинул в 2018 году и занялся бизнесом со своей супругой. С женой он разошелся в 2020-м. NBC News указывает, что у Холлиса были проблемы с наркотиками и алкоголем, депрессия, высокое давление, сердечно-сосудистое заболевание. Ранее сообщалось о смерти актера Дэйла Микса.
https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867539219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867831000_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_321a59c86a4ebd2b65ab8a88fd4efbb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney

Врачи назвали причину смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloПродюсер Дэйв Холлис
Продюсер Дэйв Холлис - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Названа причина смерти экс-исполнительного директора Disney Дэйва Холлиса, пишет NBC News.
У него была случайная передозировка. Согласно результатам вскрытия, в теле продюсера нашли следы нескольких наркотических веществ.
Холлис контролировал релиз "Черной Пантеры" и проекты франшизы "Звездные войны". Disney он покинул в 2018 году и занялся бизнесом со своей супругой. С женой он разошелся в 2020-м. NBC News указывает, что у Холлиса были проблемы с наркотиками и алкоголем, депрессия, высокое давление, сердечно-сосудистое заболевание.
Ранее сообщалось о смерти актера Дэйла Микса.
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Канадский актер умер после 12 операций ради сходства со звездой k-pop
25 апреля, 18:35
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала