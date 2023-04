https://ria.ru/20230424/znamenitosti-1867429374.html

В 47 лет умер актер Дэйл Микс

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 47 лет умер актер Дэйл Микс, пишет The Guardian.Причина смерти не называется. Артист известен по роли Саймона Мередита в долгоиграющей британской мыльной опере "Эммердейл". В сериале он снимался с 2003 по 2006 год. Среди его последних проектов "Охота на Рауля Мота" (The Hunt for Raoul Moat). Он также выходил на театральную сцену. Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Вадима Кешнера.

