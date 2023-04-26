https://ria.ru/20230426/zemletryasenie-1867774627.html

В турецкой Адане произошло землетрясение

В турецкой Адане произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2023

В турецкой Адане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:49

2023-04-26T08:49

2023-04-26T08:49

в мире

турция

адана (провинция)

кахраманмараш

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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 07:48 по мск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20230416/putevki-1865624225.html

турция

адана (провинция)

кахраманмараш

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, адана (провинция), кахраманмараш