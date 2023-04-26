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В турецкой Адане произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2023
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08:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/zemletryasenie-1867774627.html
В турецкой Адане произошло землетрясение
В турецкой Адане произошло землетрясение - РИА Новости, 26.04.2023
В турецкой Адане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:49
2023-04-26T08:49
в мире
турция
адана (провинция)
кахраманмараш
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 07:48 по мск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,7 тысячи человек.
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турция
адана (провинция)
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в мире, турция, адана (провинция), кахраманмараш
В мире, Турция, Адана (провинция), Кахраманмараш
В турецкой Адане произошло землетрясение

В турецкой Адане произошло землетрясение магнитудой 4,1

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 07:48 по мск.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,7 тысячи человек.
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В миреТурцияАдана (провинция)Кахраманмараш
 
 
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