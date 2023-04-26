https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867972073.html
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу конфликта
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу конфликта - РИА Новости, 26.04.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта, а все контракты Киева с американскими компаниями будут... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:04
2023-04-26T19:04
2023-04-26T19:37
украина
россия
сша
владимир зеленский
такер карлсон
goldman sachs
blackrock
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство не просуществуют до конца конфликта, а все контракты Киева с американскими компаниями будут аннулированы Россией, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Так он отреагировал на вопрос, сохранят ли инвестиционные гиганты вроде BlackRock подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий. По мнению офицера, Москва никогда не продаст свои земли таким иностранным компаниям."При (президенте России Владимире. — Прим. ред.) Путине такого не произойдет", — резюмировал Риттер.В декабре 2022 года украинский лидер договорился с американской корпорацией BlackRock о координации инвестиционных усилий по восстановлению республики. Журналист Такер Карлсон отмечал, что власти США, финансисты и промышленники заинтересованы в продолжении боевых действий из-за жажды наживы. Так, компания BlackRock без стеснения называет конфликт "прекрасной возможностью" превратить Украину в "оплот капитализма", а гендиректор банка Goldman Sachs считает ее реконструкцию "хорошим экономическим стимулом для реальных доходов и реальных инвестиций", напомнил Карлсон.
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, такер карлсон, goldman sachs, blackrock, скотт риттер, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Goldman Sachs, BlackRock, Специальная военная операция на Украине, Скотт Риттер, В мире
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу конфликта
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский и его правительство не доживут до конца конфликта