https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html

Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты

Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты - РИА Новости, 26.04.2023

Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты

Более 20% россиян сталкивались с задержкой зарплаты в течение 2022 года, вовремя получали ее 75%, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:19

2023-04-26T06:19

2023-04-26T06:19

общество

красноярский край

россия

татьяна голикова

владимирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 20% россиян сталкивались с задержкой зарплаты в течение 2022 года, вовремя получали ее 75%, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей. "С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 21% россиян: 5% - однократно, 16% - несколько раз. Еще 75% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 5% в 2022 году не работали", - говорится в сообщении. Чаще всего зарплату задерживали жителям Приморского и Красноярского края, а также Владимирской области. В профессиональном плане наиболее непростая ситуация с выплатой зарплат в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "Искусство, развлечения, массмедиа", а также "Строительство, недвижимость". Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках.

https://ria.ru/20230426/zarplata-1867760434.html

https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html

красноярский край

россия

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, красноярский край, россия, татьяна голикова, владимирская область