https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html
Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты
Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты - РИА Новости, 26.04.2023
Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты
Более 20% россиян сталкивались с задержкой зарплаты в течение 2022 года, вовремя получали ее 75%, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:19
2023-04-26T06:19
2023-04-26T06:19
общество
красноярский край
россия
татьяна голикова
владимирская область
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 20% россиян сталкивались с задержкой зарплаты в течение 2022 года, вовремя получали ее 75%, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей. "С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 21% россиян: 5% - однократно, 16% - несколько раз. Еще 75% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 5% в 2022 году не работали", - говорится в сообщении. Чаще всего зарплату задерживали жителям Приморского и Красноярского края, а также Владимирской области. В профессиональном плане наиболее непростая ситуация с выплатой зарплат в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "Искусство, развлечения, массмедиа", а также "Строительство, недвижимость". Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках.
https://ria.ru/20230426/zarplata-1867760434.html
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общество, красноярский край, россия, татьяна голикова, владимирская область
Общество, Красноярский край, Россия, Татьяна Голикова, Владимирская область
Более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты
HeadHunter: более 20 процентов россиян в 2022 году сталкивались с задержкой зарплаты