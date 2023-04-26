https://ria.ru/20230426/zarplata-1867760434.html
Опрос выявил рост доли россиян, недовольных зарплатой
Опрос выявил рост доли россиян, недовольных зарплатой - РИА Новости, 26.04.2023
Опрос выявил рост доли россиян, недовольных зарплатой
Лишь четверть россиян довольны своей зарплатой, однако по сравнению с 2022 годом их стало на 4 процентных пункта меньше, показало исследование HeadHunter,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T04:10
2023-04-26T04:10
2023-04-26T04:10
зарплата
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лишь четверть россиян довольны своей зарплатой, однако по сравнению с 2022 годом их стало на 4 процентных пункта меньше, показало исследование HeadHunter, имеющееся в распоряжении у РИА Новости. Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей. "Только 26% россиян сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 4 процентных пункта. Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов выросла на 6 процентных пунктов). 5% затруднились ответить", - говорится в сообщении. Чаще всего зарплата не устраивается сотрудников в сферах "медицина и фармацевтика", здесь недовольны заработком 84% опрошенных, "туризм, гостиницы и рестораны" - 80%, а также "юристы" - 76%. Почти половина россиян, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два и более раза. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50%, а каждый четвертый – на 20-40%.
https://ria.ru/20230425/zarplaty-1867701726.html
https://ria.ru/20230421/zarplata-1866961660.html
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зарплата
Опрос выявил рост доли россиян, недовольных зарплатой
HeadHunter: только четверть россиян устраивает уровень их заработной платы
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Лишь четверть россиян довольны своей зарплатой, однако по сравнению с 2022 годом их стало на 4 процентных пункта меньше, показало исследование HeadHunter, имеющееся в распоряжении у РИА Новости.
Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей.
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"Только 26% россиян сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 4 процентных пункта. Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов выросла на 6 процентных пунктов). 5% затруднились ответить", - говорится в сообщении.
Чаще всего зарплата не устраивается сотрудников в сферах "медицина и фармацевтика", здесь недовольны заработком 84% опрошенных, "туризм, гостиницы и рестораны" - 80%, а также "юристы" - 76%.
Почти половина россиян, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два и более раза. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50%, а каждый четвертый – на 20-40%.
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