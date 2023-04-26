https://ria.ru/20230426/yunipro-1867898819.html

Врио главы Юнипро стал Василий Никонов

Врио главы Юнипро стал Василий Никонов - РИА Новости, 26.04.2023

Врио главы Юнипро стал Василий Никонов

Временно исполняющим обязанности гендиректора энергокомпании "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:01

2023-04-26T16:01

2023-04-26T16:18

россия

германия

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

uniper

фортум

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности гендиректора энергокомпании "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)."Никонов Василий Владиславович... Должность: временно исполняющий обязанности генерального директора", - говорится в выписке о компании. До этого должность гендиректора занимал Максим Широков.Никонов до нынешнего назначения являлся директором департамента энергетики "Роснефти", а до этого работал в министерстве энергетики, "Интер РАО".Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

https://ria.ru/20230425/upravlenie-1867749883.html

россия

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, экономика