https://ria.ru/20230426/yunipro-1867898819.html
Врио главы Юнипро стал Василий Никонов
Врио главы Юнипро стал Василий Никонов - РИА Новости, 26.04.2023
Врио главы Юнипро стал Василий Никонов
Временно исполняющим обязанности гендиректора энергокомпании "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:01
2023-04-26T16:01
2023-04-26T16:18
россия
германия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
uniper
фортум
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности гендиректора энергокомпании "Юнипро" стал Василий Никонов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)."Никонов Василий Владиславович... Должность: временно исполняющий обязанности генерального директора", - говорится в выписке о компании. До этого должность гендиректора занимал Максим Широков.Никонов до нынешнего назначения являлся директором департамента энергетики "Роснефти", а до этого работал в министерстве энергетики, "Интер РАО".Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума"."Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят 5 ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
https://ria.ru/20230425/upravlenie-1867749883.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, экономика
Россия, Германия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Uniper, Фортум, Экономика
Врио главы Юнипро стал Василий Никонов
Временно исполняющим обязанности гендиректора Юнипро назначили Василия Никонова