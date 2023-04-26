https://ria.ru/20230426/vystrel-1867683284.html

"Их не видно и не слышно". Кто "кошмарит" тылы ВСУ

"Их не видно и не слышно". Кто "кошмарит" тылы ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023

"Их не видно и не слышно". Кто "кошмарит" тылы ВСУ

Там, где стрелковое отделение тратит тысячи патронов, им хватает лишь одного. Сегодня профессиональный праздник отмечают снайперы Вооруженных сил России,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

мариуполь

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Там, где стрелковое отделение тратит тысячи патронов, им хватает лишь одного. Сегодня профессиональный праздник отмечают снайперы Вооруженных сил России, освоившие за более чем год боевых действий новую тактику. Что они говорят о своей работе — в материале РИА Новости."Приезжаем, работаем, уезжаем"Руслан — снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. В зоне СВО — с 24 февраля 2022-го.Его подразделение высаживалось с моря на бэтээрах-амфибиях. Морпехи выполняли боевые задачи в Донецкой и Запорожской областях, а в марте их перебросили в Мариуполь. Для снайперов 810-й это был не первый опыт уличных боев, многие прошли Сирию. Но ребята признаются: ВСУ воюют гораздо грамотнее боевиков."Немало крови у нас попили в Мариуполе, — рассказывает Руслан. — Западные специалисты их неплохо подготовили. Вооружены всей снайперской номенклатурой стран НАТО — от "Манлихеров" до крупнокалиберных "Барреттов". Охотились мы на них так: поступает информация, что в определенном секторе действует стрелок. Отправляемся туда, начинаем его выслеживать, провоцировать. А когда узнаем, где засел, вызываем танк и накрываем лежку. Танковое орудие — лучшая контрснайперская винтовка".Снайперские дуэли, когда выцеливают друг друга часами, ушли в прошлое. По словам Руслана, это лишний риск. Зачем подставляться под огонь, если можно вызвать танк?Те же, кто слишком увлекаются личным счетом, либо превращаются в великих профессионалов, либо погибают. Второе — чаще."Надо понимать, что снайпер — это не охотник-одиночка, — подчеркивает военнослужащий. — Мы всегда действуем в интересах других подразделений. Наши задачи — огневое прикрытие, поражение вражеских снайперов, пулеметчиков, помощь в продвижении штурмовых групп. Просто так тебя никто не отправит болтаться в свободном поиске на несколько дней куда-то в район, где замечен противник. Возможно, где-то подобное практикуется, но лично я этого не видел. Обычно так: приезжаем, работаем, уезжаем".Аксиома ремеслаПри боях в городе огневой контакт редко превышает 500-600 метров, вокруг множество мест для укрытия, дым от пожаров мешает наблюдать за целью.В этих условиях почти все зависит от личной сообразительности и продуманности бойца. Не высовывать ствол винтовки из окна и вообще отсвечивать по минимуму — это аксиома ремесла. Но решают все профессиональные тонкости, тактические хитрости."Например, освоили прием стрельбы через две стены, — поясняет Руслан. — Это когда выдалбливаешь себе бойницу в двух стенах, и чтобы дырка была под углом. Сектор обстрела, конечно, узкий, зато и тебя никто не увидит".А еще, продолжает он, наконец-то снайперов отделили от марксменов. Первый работает с высокоточной винтовкой, бьет на дальней дистанции. Второй же — просто лучший стрелок в отделении с винтовкой СВД или аналогом. Его задача — поражать цели чуть дальше, чем простой автоматчик."У нас долгое время срочник с СВД считался снайпером. Хотя это далеко не так", — добавляет боец.Сам Руслан — именно снайпер. Его рабочий инструмент — винтовка АСВК калибра 12,7 миллиметра. Это так называемое антиматериальное оружие, предназначенное для поражения легкобронированной техники и солдат в бронежилетах. Эффективно и против оптики танков. АСВК при удачном выстреле способна поразить цель на удалении до 1800 метров."Прекрасный инструмент, — говорит снайпер. — Выглядит, конечно, как будто его какие-то орки в подземной мастерской сварили. Но АСВК — очень удобная, надежная и точная. Неприхотливая, с широким спектром боеприпасов. У ВСУ есть аналог — Barrett 50-го калибра. Однако я слышал: не очень хорошо переносит загрязнение. Оптику бы АСВК получше — и вообще был бы идеальный ствол. И обязательно нужен второй номер, корректирующий огонь. Мы в Мариуполе работали группами по трое — два снайпера и наблюдатель".Два боекомплектаСрочную Руслан отслужил в конце нулевых в ВДВ. Потом как-то раз приехал в Севастополь автостопом и решил там остаться.В 2015-м подписал контракт, зачислили в 810-ю бригаду морской пехоты.Боец развенчивает популярный миф, навязанный кинематографом: якобы снайперу выдвигают какие-то особые психологические требования."Я встречал и молчунов, и рубах-парней, и весельчаков — все они настоящие профессионалы, — объясняет он. — Конечно, обязательна усидчивость, целеустремленность, умение видеть мелкие детали. Наша специальность не подразумевает дополнительных выплат, льгот, чего-то еще. И в то же время требует максимальной самоотдачи. Нужно постоянно развиваться, перенимать опыт более матерых товарищей".На "охоту" Руслан берет прибор для измерения скорости и направления ветра, дальномер, зрительную трубу большой кратности. Часть снаряжения размещает в тактическом поясе.Практически всегда на задании нужно второе оружие, а значит, и два боекомплекта. Так что физическая подготовка необходима серьезная. Спецы понимают, что выполняют важную работу. Без них на поле боя не смогут продвигаться остальные части.И, наверное, нет бойцов, которых чужие ненавидят с той же силой, с которой любят свои.

https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, запорожская область, мариуполь, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины