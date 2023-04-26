https://ria.ru/20230426/vyplaty-1867763149.html

Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты

Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты - РИА Новости, 26.04.2023

Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты

Власти выплатят пострадавшим из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава района Николай... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:47

2023-04-26T05:47

2023-04-26T05:47

происшествия

петровск-забайкальский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867569760_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_64904cda67c978297b02fcbb0d87d790.jpg

ЧИТА, 26 апр - РИА Новости. Власти выплатят пострадавшим из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава района Николай Горюнов. Ранее МЧС сообщили о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате в Забайкалье. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Повреждены восемь домов, в которых проживали 17 человек. Возбуждено уголовное дело. Пожар локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. "Подписал распоряжение о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей всем пострадавшим - это 17 человек. Средства планируем передать уже сегодня", - процитировали в Telegram-канале правительства Забайкалья Горюнова.

https://ria.ru/20230425/vyplata-1867490415.html

петровск-забайкальский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петровск-забайкальский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)