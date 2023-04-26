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Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты - РИА Новости, 26.04.2023
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05:47 26.04.2023
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Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты
Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты - РИА Новости, 26.04.2023
Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты
Власти выплатят пострадавшим из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава района Николай... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:47
2023-04-26T05:47
происшествия
петровск-забайкальский
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ЧИТА, 26 апр - РИА Новости. Власти выплатят пострадавшим из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава района Николай Горюнов. Ранее МЧС сообщили о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате в Забайкалье. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Повреждены восемь домов, в которых проживали 17 человек. Возбуждено уголовное дело. Пожар локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. "Подписал распоряжение о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей всем пострадавшим - это 17 человек. Средства планируем передать уже сегодня", - процитировали в Telegram-канале правительства Забайкалья Горюнова.
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происшествия, петровск-забайкальский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петровск-Забайкальский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты

Пострадавшие из-за пожара в забайкальском селе получат выплаты в десять тысяч рублей

© Фото : Алексей Сергейкин / TelegramПожар в селе Баляга Забайкальского края
Пожар в селе Баляга Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Алексей Сергейкин / Telegram
Пожар в селе Баляга Забайкальского края. Архивное фото
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ЧИТА, 26 апр - РИА Новости. Власти выплатят пострадавшим из-за пожара в селе Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщил глава района Николай Горюнов.
Ранее МЧС сообщили о пожаре на неэксплуатируемом мебельном комбинате в Забайкалье. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Повреждены восемь домов, в которых проживали 17 человек. Возбуждено уголовное дело. Пожар локализовали на площади 2 тысячи "квадратов". Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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"Подписал распоряжение о единовременных выплатах по 10 тысяч рублей всем пострадавшим - это 17 человек. Средства планируем передать уже сегодня", - процитировали в Telegram-канале правительства Забайкалья Горюнова.
 
ПроисшествияПетровск-ЗабайкальскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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