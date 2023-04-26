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Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России - РИА Новости, 26.04.2023
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02:17 26.04.2023 (обновлено: 11:00 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vyplaty-1867752461.html
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России - РИА Новости, 26.04.2023
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России
Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:17
2023-04-26T11:00
общество
россия
андрей гиринский
рудн
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.О них знают далеко не все. Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для их получения требуется собрать бумаги, чтобы подтвердить статус. При начислении учитывается много факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей, рассказал экономист.Пенсионерам тоже полагаются разовые выплаты в дополнение к пенсии. Например, тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от десяти до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если к моменту выхода на пенсию у россиянина есть иждивенцы, то он также может получать дополнительные деньги.
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общество, россия, андрей гиринский, рудн
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

Доцент РУДН Гиринский: часть выплат россияне могут получить, если сами подадут документы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщины с детьми
Женщины с детьми - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
О них знают далеко не все. Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для их получения требуется собрать бумаги, чтобы подтвердить статус. При начислении учитывается много факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей, рассказал экономист.
Празднование Дня Победы в Челябинске - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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24 апреля, 10:17
Пенсионерам тоже полагаются разовые выплаты в дополнение к пенсии. Например, тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от десяти до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если к моменту выхода на пенсию у россиянина есть иждивенцы, то он также может получать дополнительные деньги.
 
ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДН
 
 
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