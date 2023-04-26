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Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России - РИА Новости, 26.04.2023
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России
Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T02:17
2023-04-26T02:17
2023-04-26T11:00
общество
россия
андрей гиринский
рудн
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.О них знают далеко не все. Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для их получения требуется собрать бумаги, чтобы подтвердить статус. При начислении учитывается много факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей, рассказал экономист.Пенсионерам тоже полагаются разовые выплаты в дополнение к пенсии. Например, тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от десяти до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если к моменту выхода на пенсию у россиянина есть иждивенцы, то он также может получать дополнительные деньги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей гиринский, рудн
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН
Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России
Доцент РУДН Гиринский: часть выплат россияне могут получить, если сами подадут документы
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил
агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
О них знают далеко не все. Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для их получения требуется собрать бумаги, чтобы подтвердить статус. При начислении учитывается много факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей, рассказал экономист.
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Пенсионерам тоже полагаются разовые выплаты в дополнение к пенсии. Например, тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от десяти до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если к моменту выхода на пенсию у россиянина есть иждивенцы, то он также может получать дополнительные деньги.