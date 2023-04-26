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В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы - РИА Новости, 26.04.2023
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06:49 26.04.2023 (обновлено: 08:53 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vybrosy-1867765328.html
В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы
В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы - РИА Новости, 26.04.2023
В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы
Совет ЕС принял законодательные акты, призванные обеспечить достижение климатических целей союза на период до 2030 года. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:49
2023-04-26T08:53
в мире
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Совет ЕС принял законодательные акты, призванные обеспечить достижение климатических целей союза на период до 2030 года.Во вторник Совет принял ряд законов, являющихся частью программы Fit for 55, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-го. В частности, Евросовет утвердил ряд изменений в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS), которые повышают общую планку сокращения выбросов в ряде секторов до 62% к уровню 2005 года, а также одобрил механизм трансграничной корректировки углеродных выбросов (CBAM).Евросоюз планирует к 2034 году прекратить выдачу бесплатных квот на выбросы своим предприятиям, а для зарубежных производителей — сократить их продажу. Кроме того, в рамках нововведений вводятся квоты на парниковые газы в морском секторе, также пересматривается положение авиасектора, для которого к 2026 постепенно ликвидируют бесплатные квоты на выбросы для продвижения экологически чистого авиационного топлива.ETS работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то оно должно купить разрешение на дополнительные выбросы.CBAMпризван предотвращать, "в полном соответствии с правилами международной торговли", перенос в другие страны предприятий с высокими выбросами CO2, по нему для импортеров железа, стали, цемента, алюминия, удобрений, электричества будут вводиться дополнительные пошлины, если экологическая политика стран-производителей "менее амбициозна", чем в Евросоюзе.ЕС поставил цель к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.
https://ria.ru/20230312/bayden-1857345824.html
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в мире, евросоюз, евросовет
В мире, Евросоюз, Евросовет
В ЕС решили поэтапно свернуть торговлю квотами на выбросы

Совет Евросоюза принял закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы углекислого газа

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Совет ЕС принял законодательные акты, призванные обеспечить достижение климатических целей союза на период до 2030 года.
Во вторник Совет принял ряд законов, являющихся частью программы Fit for 55, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-го. В частности, Евросовет утвердил ряд изменений в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS), которые повышают общую планку сокращения выбросов в ряде секторов до 62% к уровню 2005 года, а также одобрил механизм трансграничной корректировки углеродных выбросов (CBAM).
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Евросоюз планирует к 2034 году прекратить выдачу бесплатных квот на выбросы своим предприятиям, а для зарубежных производителей — сократить их продажу. Кроме того, в рамках нововведений вводятся квоты на парниковые газы в морском секторе, также пересматривается положение авиасектора, для которого к 2026 постепенно ликвидируют бесплатные квоты на выбросы для продвижения экологически чистого авиационного топлива.
ETS работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то оно должно купить разрешение на дополнительные выбросы.
CBAMпризван предотвращать, "в полном соответствии с правилами международной торговли", перенос в другие страны предприятий с высокими выбросами CO2, по нему для импортеров железа, стали, цемента, алюминия, удобрений, электричества будут вводиться дополнительные пошлины, если экологическая политика стран-производителей "менее амбициозна", чем в Евросоюзе.
ЕС поставил цель к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.
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