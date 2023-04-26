https://ria.ru/20230426/vtb-1867824135.html
ВТБ раскрыл две новые мошеннические схемы
ВТБ раскрыл две новые мошеннические схемы - РИА Новости, 26.04.2023
ВТБ раскрыл две новые мошеннические схемы
Мошенники стали брать в аренду анонимные номера телефонов для регистрации в соцсетях и мессенджерах, чтобы обзванивать россиян и выманивать у них деньги со... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:12
2023-04-26T12:12
2023-04-26T12:47
втб
технологии
россия
анатолий печатников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мошенники стали брать в аренду анонимные номера телефонов для регистрации в соцсетях и мессенджерах, чтобы обзванивать россиян и выманивать у них деньги со счетов, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "Мошенники стали использовать "биржи" аренды анонимных номеров для регистрации в соцсетях и мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков и других организаций", - говорится в презентации банка, которую представил топ-менеджер. Печатников пояснил, что "биржа" аренды номеров – это площадка, которая за небольшую плату предоставляет смс-код для регистрации в мессенджерах, социальных сетях и других ресурсах, где необходимо подтвердить факт владения номером, при этом реального владельца номера определить невозможно. Такие "биржи" в последние месяцы стали очень популярны у мошенников. "Когда мы начали эффективно блокировать телефонный трафик злоумышленников, весь поток звонков сместился в мессенджеры и для мошенников стал актуален вопрос регистрации там своих учетных записей, тут и понадобились "биржи", - отметил он. Так, по данным ВТБ, в марте доля звонков в мессенджерах превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендованных номеров. Текущее законодательство не допускает использование номера человеком, который не прошел процесс идентификации, однако есть масса уловок, которыми пользуются владельцы таких "бирж", например номера можно массово регистрировать на одного человека или использовать их с ограниченным сроком действия, пояснил топ-менеджер. ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на "биржах", и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт.Кроме того, ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с "инвестиционными приложениями" от имени госкомпаний, которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид, сообщила пресс-служба банка."Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени "менеджеров" и обещают высокие доходы от вложений", - сказано в сообщении.Потенциальную жертву уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для "приманки" пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда жертва решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать, уточнили в банке."В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное - вывод средств на стороннюю карту", - заключили в ВТБ.
https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html
https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857601110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, технологии, россия, анатолий печатников
ВТБ, Технологии, Россия, Анатолий Печатников
ВТБ раскрыл две новые мошеннические схемы
ВТБ: мошенники стали брать в аренду сим-карты и создавать фейковые приложения госкомпаний
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мошенники стали брать в аренду анонимные номера телефонов для регистрации в соцсетях и мессенджерах, чтобы обзванивать россиян и выманивать у них деньги со счетов, сообщил журналистам зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"Мошенники стали использовать "биржи" аренды анонимных номеров для регистрации в соцсетях и мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков и других организаций", - говорится в презентации банка, которую представил топ-менеджер.
Печатников пояснил, что "биржа" аренды номеров – это площадка, которая за небольшую плату предоставляет смс-код для регистрации в мессенджерах, социальных сетях и других ресурсах, где необходимо подтвердить факт владения номером, при этом реального владельца номера определить невозможно. Такие "биржи" в последние месяцы стали очень популярны у мошенников.
"Когда мы начали эффективно блокировать телефонный трафик злоумышленников, весь поток звонков сместился в мессенджеры и для мошенников стал актуален вопрос регистрации там своих учетных записей, тут и понадобились "биржи", - отметил он.
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Так, по данным ВТБ, в марте доля звонков в мессенджерах превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендованных номеров.
Текущее законодательство не допускает использование номера человеком, который не прошел процесс идентификации, однако есть масса уловок, которыми пользуются владельцы таких "бирж", например номера можно массово регистрировать на одного человека или использовать их с ограниченным сроком действия, пояснил топ-менеджер.
ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на "биржах", и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт.
Кроме того, ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с "инвестиционными приложениями" от имени госкомпаний, которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид, сообщила пресс-служба банка.
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"Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени "менеджеров" и обещают высокие доходы от вложений", - сказано в сообщении.
Потенциальную жертву уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для "приманки" пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда жертва решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать, уточнили в банке.
"В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное - вывод средств на стороннюю карту", - заключили в ВТБ.
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