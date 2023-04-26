https://ria.ru/20230426/vtb-1867780324.html

Клиенты ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года

Клиенты ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года - РИА Новости, 26.04.2023

Клиенты ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года

Доля вкладов населения в долларах и евро в банке ВТБ за год снизится с десяти до семи процентов, а к концу 2025 года клиенты вовсе перестанут сберегать средства РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:25

2023-04-26T09:25

2023-04-26T09:43

экономика

втб

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Доля вкладов населения в долларах и евро в банке ВТБ за год снизится с десяти до семи процентов, а к концу 2025 года клиенты вовсе перестанут сберегать средства в этих валютах, заявил зампредседателя правления финансовой организации Алексей Печатников."По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту", — сказал банкир.При этом топ-менеджер госбанка указал, что растет объем сбережений в юанях — сейчас на счетах граждан лежат около восьми миллиардов в китайской валюте, а к концу года, как ожидается, будет уже 15 миллиардов.Согласно материалам банка, доля пассивов в юанях на начало года составляла 1 процент, к концу года ВТБ ожидает ее рост до трех процентов. Рублевые пассивы на начало года занимали 88 процентов, по прогнозам, вырастут до 90 процентов. Ожидается, что совокупная доля пассивов ВТБ в рублях и юанях к 2024-му году достигнет 93 процентов, а к концу 2025-го — 99-99,5 процентов.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, втб, россия