Рейтинг@Mail.ru
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 26.04.2023 (обновлено: 03:01 27.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vsu-1867994299.html
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ
Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-26T21:56
2023-04-27T03:01
украина
запорожская область
олег соскин
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В Киеве постоянно говорят о скором контрударе ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он может произойти весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867972073.html
украина
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, олег соскин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире, киев, леонид кучма
Украина, Запорожская область, Олег Соскин, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Леонид Кучма
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут наступать из-за нехватки ракет и оружия

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад, <…> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. <…> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 километров. Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?" — задался вопросом эксперт.

В Киеве постоянно говорят о скором контрударе ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он может произойти весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Американский разведчик раскрыл судьбу Зеленского к концу конфликта
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьОлег СоскинДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВ миреКиевЛеонид Кучма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала