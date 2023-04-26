https://ria.ru/20230426/vsu-1867994299.html
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ
Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-26T21:56
2023-04-26T21:56
2023-04-27T03:01
украина
запорожская область
олег соскин
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В Киеве постоянно говорят о скором контрударе ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он может произойти весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867972073.html
украина
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запорожская область, олег соскин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире, киев, леонид кучма
Украина, Запорожская область, Олег Соскин, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Леонид Кучма
Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут наступать из-за нехватки ракет и оружия