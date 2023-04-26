https://ria.ru/20230426/vsu-1867994299.html

Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ

Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023

Разведка знает: Зеленскому сообщили тревожные новости перед контрударом ВСУ

Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-26T21:56

2023-04-26T21:56

2023-04-27T03:01

украина

запорожская область

олег соскин

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинская армия не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В Киеве постоянно говорят о скором контрударе ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он может произойти весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые такие высказывания и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867972073.html

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, олег соскин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, в мире, киев, леонид кучма