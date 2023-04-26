https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html

Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска

Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023

Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска

Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый". РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:01

2023-04-26T16:01

2023-04-26T16:21

политика

артемовск

украина

алексей данилов

вооруженные силы украины

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый".Как уточнил чиновник, по мнению украинских военных, этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы "Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сообщил, что ВСУ находятся в оперативном окружении внутри города, но речи о котле пока нет.

https://ria.ru/20230426/taktika-1867882596.html

артемовск

украина

россия

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политика, артемовск, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, россия, совет национальной безопасности и обороны украины