https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:01
2023-04-26T16:01
2023-04-26T16:21
политика
артемовск
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_df23bcce280f25dc2d1d9269f654b1af.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый".Как уточнил чиновник, по мнению украинских военных, этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы "Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сообщил, что ВСУ находятся в оперативном окружении внутри города, но речи о котле пока нет.
https://ria.ru/20230426/taktika-1867882596.html
артемовск
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837768746_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_6d0059dc50368057c42e37d3cff57fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, артемовск, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, россия, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Артемовск, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Глава СНБО Данилов: сдача Артемовска приведет к обвалу фронта и откату ВСУ на запад