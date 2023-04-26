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Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
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16:01 26.04.2023 (обновлено: 16:21 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vsu-1867898624.html
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска - РИА Новости, 26.04.2023
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска
Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:01
2023-04-26T16:21
политика
артемовск
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый".Как уточнил чиновник, по мнению украинских военных, этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы "Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сообщил, что ВСУ находятся в оперативном окружении внутри города, но речи о котле пока нет.
https://ria.ru/20230426/taktika-1867882596.html
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политика, артемовск, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, россия, совет национальной безопасности и обороны украины
Политика, Артемовск, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Глава СНБО Украины раскрыл, что будет с Украиной после падения Артемовска

Глава СНБО Данилов: сдача Артемовска приведет к обвалу фронта и откату ВСУ на запад

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Отступление ВСУ из Артемовска приведет к обвалу фронта, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "Первый".
«
"Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ", – сказал он.
Как уточнил чиновник, по мнению украинских военных, этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.
Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин, основатель "Группы "Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, заявил, что российские силы контролируют больше 80 процентов территории Артемовска. Двадцать первого апреля он сообщил, что ВСУ находятся в оперативном окружении внутри города, но речи о котле пока нет.
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ПолитикаАртемовскУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныРоссияСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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