https://ria.ru/20230426/vsu-1867869922.html

ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.04.2023

ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении две украинские БМП, четыре бронемашины и три гаубицы, в том числе одну производства... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:31

2023-04-26T14:39

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении две украинские БМП, четыре бронемашины и три гаубицы, в том числе одну производства Великобритании, а также до 300 украинских военных и наемников, заявили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица L118 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр