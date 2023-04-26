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ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 26.04.2023 (обновлено: 14:39 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vsu-1867869922.html
ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 26.04.2023
ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении две украинские БМП, четыре бронемашины и три гаубицы, в том числе одну производства... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:31
2023-04-26T14:39
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении две украинские БМП, четыре бронемашины и три гаубицы, в том числе одну производства Великобритании, а также до 300 украинских военных и наемников, заявили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица L118 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на донецком направлении две украинские БМП, четыре бронемашины и три гаубицы, в том числе одну производства Великобритании, а также до 300 украинских военных и наемников, заявили в среду в Минобороны РФ.
"За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица L118 производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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