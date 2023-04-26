https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html

Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным

Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным - РИА Новости, 26.04.2023

Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным

Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:11

2023-04-26T14:11

2023-04-26T16:09

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

россия

артемовск

евгений пригожин

чвк "вагнер"

алексей резников

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения противника, в том числе спецназ, "целым днями слышна польская речь"."Идет кровавейшая битва <...>. Вывод: наступление украинцев неизбежно", — сказал Пригожин.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230425/signaly-1867576930.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

украина

россия

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, россия, артемовск, евгений пригожин, чвк "вагнер", алексей резников, денис шмыгаль, киев, в мире