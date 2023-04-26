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Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 26.04.2023 (обновлено: 16:09 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vsu-1867860622.html
Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным
Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным - РИА Новости, 26.04.2023
Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным
Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:11
2023-04-26T16:09
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
россия
артемовск
евгений пригожин
чвк "вагнер"
алексей резников
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения противника, в том числе спецназ, "целым днями слышна польская речь"."Идет кровавейшая битва &lt;...&gt;. Вывод: наступление украинцев неизбежно", — сказал Пригожин.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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украина, вооруженные силы украины, россия, артемовск, евгений пригожин, чвк "вагнер", алексей резников, денис шмыгаль, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Артемовск, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Алексей Резников, Денис Шмыгаль, Киев, В мире
Пригожин назвал контрнаступление ВСУ неизбежным

Основатель "Группы Вагнера" Пригожин: контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ неизбежно, привела мнение основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.
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"Что сегодня происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы, в кавычках, испортить праздник — может, так, а может, не так <...>. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги", — заявил бизнесмен.

По его словам, сейчас в Артемовск прибывают хорошо подготовленные подразделения противника, в том числе спецназ, "целым днями слышна польская речь".
"Идет кровавейшая битва <...>. Вывод: наступление украинцев неизбежно", — сказал Пригожин.
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Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияАртемовскЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Алексей РезниковДенис ШмыгальКиевВ мире
 
 
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