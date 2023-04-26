Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vstrecha-1867979491.html
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым - РИА Новости, 26.04.2023
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:52
2023-04-26T19:52
россия
рамзан кадыров
виктор золотов
евгений пригожин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:100:3126:1858_1920x0_80_0_0_d34178ead5755ca687b911c16407c7d4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. "С Виктором Васильевичем у нас всегда конструктивный, полезный и плодотворный диалог. И в этот раз обсудили ряд тем актуальной повестки, которые требовали решения и совета главы Росгвардии", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он назвал Золотова эталоном "настоящего боевого товарища", с которым "по плечу решать даже самые сложные и опасные задачи". "Именно такие люди на государственных должностях толкают Россию вперёд", - добавил Кадыров. Глава региона в понедельник рассказал о встрече с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, по его словам, они обсуждали горячие вопросы международного характера.
https://ria.ru/20230425/vstrecha-1867748397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_4978aeac9f417a6a37262aff36118eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, виктор золотов, евгений пригожин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Рамзан Кадыров, Виктор Золотов, Евгений Пригожин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым

Глава Чечни Кадыров сообщил о встрече с главой Росгвардии Золотовым

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым.
"С Виктором Васильевичем у нас всегда конструктивный, полезный и плодотворный диалог. И в этот раз обсудили ряд тем актуальной повестки, которые требовали решения и совета главы Росгвардии", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он назвал Золотова эталоном "настоящего боевого товарища", с которым "по плечу решать даже самые сложные и опасные задачи".
"Именно такие люди на государственных должностях толкают Россию вперёд", - добавил Кадыров.
Глава региона в понедельник рассказал о встрече с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, по его словам, они обсуждали горячие вопросы международного характера.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Кадыров рассказал о встрече с Пригожиным
25 апреля, 23:21
 
РоссияРамзан КадыровВиктор ЗолотовЕвгений ПригожинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала