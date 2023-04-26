https://ria.ru/20230426/vstrecha-1867979491.html
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым - РИА Новости, 26.04.2023
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T19:52
2023-04-26T19:52
2023-04-26T19:52
россия
рамзан кадыров
виктор золотов
евгений пригожин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. "С Виктором Васильевичем у нас всегда конструктивный, полезный и плодотворный диалог. И в этот раз обсудили ряд тем актуальной повестки, которые требовали решения и совета главы Росгвардии", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он назвал Золотова эталоном "настоящего боевого товарища", с которым "по плечу решать даже самые сложные и опасные задачи". "Именно такие люди на государственных должностях толкают Россию вперёд", - добавил Кадыров. Глава региона в понедельник рассказал о встрече с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, по его словам, они обсуждали горячие вопросы международного характера.
https://ria.ru/20230425/vstrecha-1867748397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, виктор золотов, евгений пригожин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Рамзан Кадыров, Виктор Золотов, Евгений Пригожин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров сообщил о встрече с Золотовым
Глава Чечни Кадыров сообщил о встрече с главой Росгвардии Золотовым