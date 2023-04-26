https://ria.ru/20230426/vstrecha-1867979491.html

Кадыров сообщил о встрече с Золотовым

Кадыров сообщил о встрече с Золотовым - РИА Новости, 26.04.2023

Кадыров сообщил о встрече с Золотовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:52

2023-04-26T19:52

2023-04-26T19:52

россия

рамзан кадыров

виктор золотов

евгений пригожин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 26 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктором Золотовым. "С Виктором Васильевичем у нас всегда конструктивный, полезный и плодотворный диалог. И в этот раз обсудили ряд тем актуальной повестки, которые требовали решения и совета главы Росгвардии", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он назвал Золотова эталоном "настоящего боевого товарища", с которым "по плечу решать даже самые сложные и опасные задачи". "Именно такие люди на государственных должностях толкают Россию вперёд", - добавил Кадыров. Глава региона в понедельник рассказал о встрече с основателем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, по его словам, они обсуждали горячие вопросы международного характера.

https://ria.ru/20230425/vstrecha-1867748397.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, виктор золотов, евгений пригожин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)