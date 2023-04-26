https://ria.ru/20230426/vrp-1867896020.html

Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая

Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая - РИА Новости, 26.04.2023

Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая

Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики КНР в лучшие периоды развития, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" на телеканале... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:54

2023-04-26T15:54

2023-04-26T15:54

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики КНР в лучшие периоды развития, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" на телеканале "Россия 24"."Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики, который был у Китайской Народной Республики в лучшие периоды ее развития. Рост экономики нашей республики позволяет нам сегодня уверенно решать социальные задачи", - сказал Николаев.Он отметил, что объем валового регионального продукта Якутии в 2018 году был чуть более 900 миллиардов рублей, а, по предварительным данным, по итогам 2022 года он составил уже более 1 триллиона 900 миллиардов рублей. По словам главы региона, несмотря на все международные экономические санкции Якутия продолжает обеспечивать страну валютной выручкой. "По итогам 2022 года республика по отчислениям в федеральный бюджет занимает 12 место в стране. Это тоже большое достижение, подчеркнул Николаев.Глава Якутии выразил в уверенность, что развитие экономики региона послужит развитию всей страны и дальнейшему повышению качества жизни якутян.

https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863167339.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, республика саха (якутия)