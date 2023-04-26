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Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая
Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая - РИА Новости, 26.04.2023
Николаев: рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики Китая
Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики КНР в лучшие периоды развития, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" на телеканале... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:54
2023-04-26T15:54
2023-04-26T15:54
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики КНР в лучшие периоды развития, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" на телеканале "Россия 24"."Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики, который был у Китайской Народной Республики в лучшие периоды ее развития. Рост экономики нашей республики позволяет нам сегодня уверенно решать социальные задачи", - сказал Николаев.Он отметил, что объем валового регионального продукта Якутии в 2018 году был чуть более 900 миллиардов рублей, а, по предварительным данным, по итогам 2022 года он составил уже более 1 триллиона 900 миллиардов рублей. По словам главы региона, несмотря на все международные экономические санкции Якутия продолжает обеспечивать страну валютной выручкой. "По итогам 2022 года республика по отчислениям в федеральный бюджет занимает 12 место в стране. Это тоже большое достижение, подчеркнул Николаев.Глава Якутии выразил в уверенность, что развитие экономики региона послужит развитию всей страны и дальнейшему повышению качества жизни якутян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики КНР в лучшие периоды развития, заявил глава республики Айсен Николаев в ходе "Прямой линии" на телеканале "Россия 24".
"Рост ВРП Якутии сопоставим с темпами роста экономики, который был у Китайской Народной Республики в лучшие периоды ее развития. Рост экономики нашей республики позволяет нам сегодня уверенно решать социальные задачи", - сказал Николаев
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Он отметил, что объем валового регионального продукта Якутии в 2018 году был чуть более 900 миллиардов рублей, а, по предварительным данным, по итогам 2022 года он составил уже более 1 триллиона 900 миллиардов рублей.
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"Уверен, что окончательные данные статистики покажут объем ВРП свыше 2 триллионов рублей. Таким образом, за пять лет республика более чем в два раза увеличила объем валового регионального продукта", – заявил он.
По словам главы региона, несмотря на все международные экономические санкции Якутия продолжает обеспечивать страну валютной выручкой. "По итогам 2022 года республика по отчислениям в федеральный бюджет занимает 12 место в стране. Это тоже большое достижение, подчеркнул Николаев.
Глава Якутии выразил в уверенность, что развитие экономики региона послужит развитию всей страны и дальнейшему повышению качества жизни якутян.
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