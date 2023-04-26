https://ria.ru/20230426/volontery-1867823067.html

Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum

Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum - РИА Новости, 26.04.2023

Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum

Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:27

2023-04-26T12:27

2023-04-26T12:27

республика татарстан

россия

волонтеры

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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума.Отбор проходил в онлайн и офлайн формате в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Всего было получено более 1,3 тысячи заявок.Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, среди отобранных добровольцев около 100 студентов 11 ведущих вузов России: МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ, СПбГУ, Дипломатической академии МИД РФ и других."Первый этап обучения волонтеров стартовал 20 апреля. Программа подготовки разработана при содействии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета для более глубокого погружения волонтеров в детали и специфику межкультурного взаимодействия при общении с представителями стран ОИС", – приводятся в сообщении слова министра.ХIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдет 18–20 мая. Его центральной площадкой станет МВЦ "Казань Экспо". Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, волонтеры