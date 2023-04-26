https://ria.ru/20230426/volontery-1867823067.html
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum - РИА Новости, 26.04.2023
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum
Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:27
2023-04-26T12:27
2023-04-26T12:27
республика татарстан
россия
волонтеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867831498_0:73:3018:1771_1920x0_80_0_0_0a5aa594b119d53848229749bfe6942b.jpg
КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума.Отбор проходил в онлайн и офлайн формате в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Всего было получено более 1,3 тысячи заявок.Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, среди отобранных добровольцев около 100 студентов 11 ведущих вузов России: МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ, СПбГУ, Дипломатической академии МИД РФ и других."Первый этап обучения волонтеров стартовал 20 апреля. Программа подготовки разработана при содействии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета для более глубокого погружения волонтеров в детали и специфику межкультурного взаимодействия при общении с представителями стран ОИС", – приводятся в сообщении слова министра.ХIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдет 18–20 мая. Его центральной площадкой станет МВЦ "Казань Экспо". Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867831498_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_d52d096ee4ffb95bda758543062c48c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волонтеры
Республика Татарстан, Россия, Волонтеры
КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума.
Отбор проходил в онлайн и офлайн формате в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Всего было получено более 1,3 тысячи заявок.
Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, среди отобранных добровольцев около 100 студентов 11 ведущих вузов России: МГУ, МГИМО
(У) МИД РФ, МГЛУ, СПбГУ
, Дипломатической академии МИД РФ и других.
Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки
"Первый этап обучения волонтеров стартовал 20 апреля. Программа подготовки разработана при содействии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета для более глубокого погружения волонтеров в детали и специфику межкультурного взаимодействия при общении с представителями стран ОИС", – приводятся в сообщении слова министра.
ХIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдет 18–20 мая. Его центральной площадкой станет МВЦ "Казань Экспо". Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс
, исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".