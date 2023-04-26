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Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum - РИА Новости, 26.04.2023
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12:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/volontery-1867823067.html
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum - РИА Новости, 26.04.2023
Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum
Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:27
2023-04-26T12:27
республика татарстан
россия
волонтеры
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КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума.Отбор проходил в онлайн и офлайн формате в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Всего было получено более 1,3 тысячи заявок.Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, среди отобранных добровольцев около 100 студентов 11 ведущих вузов России: МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ, СПбГУ, Дипломатической академии МИД РФ и других."Первый этап обучения волонтеров стартовал 20 апреля. Программа подготовки разработана при содействии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета для более глубокого погружения волонтеров в детали и специфику межкультурного взаимодействия при общении с представителями стран ОИС", – приводятся в сообщении слова министра.ХIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдет 18–20 мая. Его центральной площадкой станет МВЦ "Казань Экспо". Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
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РИА Новости
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россия, волонтеры
Республика Татарстан, Россия, Волонтеры

Студенты 11 ведущих вузов России станут волонтерами на KazanForum

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в Казани
Волонтеры XIII Международного экономического саммита Россия - Исламский мир: KazanSummit в Казани - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волонтеры XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Восемьсот добровольцев отобраны по итогам заявочной кампании волонтерской программы KazanForum, сообщает пресс-служба форума.
Отбор проходил в онлайн и офлайн формате в Центре рекрутинга волонтеров на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Всего было получено более 1,3 тысячи заявок.
Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, среди отобранных добровольцев около 100 студентов 11 ведущих вузов России: МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, МГЛУ, СПбГУ, Дипломатической академии МИД РФ и других.
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Иннополис представит на KazanForum ведущие разработки
15 апреля, 12:11
"Первый этап обучения волонтеров стартовал 20 апреля. Программа подготовки разработана при содействии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета для более глубокого погружения волонтеров в детали и специфику межкультурного взаимодействия при общении с представителями стран ОИС", – приводятся в сообщении слова министра.
ХIV Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдет 18–20 мая. Его центральной площадкой станет МВЦ "Казань Экспо". Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
 
Республика ТатарстанРоссияВолонтеры
 
 
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