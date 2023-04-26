https://ria.ru/20230426/volgograd-1867794525.html

В онкодиспансере Волгограда появится отделение подготовки химиопрепаратов

В онкодиспансере Волгограда появится отделение подготовки химиопрепаратов - РИА Новости, 26.04.2023

В онкодиспансере Волгограда появится отделение подготовки химиопрепаратов

Уникальное отделение подготовки химиопрепаратов откроется в конце апреля в волгоградском онкодиспансере, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:27

2023-04-26T10:27

2023-04-26T10:27

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ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Уникальное отделение подготовки химиопрепаратов откроется в конце апреля в волгоградском онкодиспансере, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации администрации региона, Бочаров в среду побывал в Волгоградском онкодиспансере, где в конце апреля начнут работать новые отделения: приёмное, кабинет централизованного разведения химиопрепаратов, диагностический блок, дневной стационар и отделение химиотерапии. Согласно данным властей, в приемном покое проведен капитальный ремонт, для пациентов сделаны зоны ожидания с информационным табло, внедрена электронная очередь. Также было отремонтировано химиотерапевтическое отделение дневного стационара и круглосуточное отделение химиотерапии. Отмечается, что в ходе модернизации специализированной аптеки в учреждении создан уникальный не только для региона, но и для всего округа кабинет централизованного разведения химиопрепаратов. По данным администрации, кабинет работает с тремя лекарственными противоопухолевыми средствами, благодаря высокой точности подготовки препаратов при разведении экономия может составлять до 2 миллионов рублей. Отмечается, что такая практика применяется только в профильных клиниках Москвы и Казани. "Исходя из мирового опыта, российской практики, собственного опыта, мы получили уникальный для страны комплекс, который позволяет решать стоящие перед службой задачи. Кроме того, это позволяет контролировать процесс подготовки и введения препарата на всех этапах, исключать ошибки", — цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Отмечается, что модернизация онкодиспансера и открытие отдела централизованного разведения химиотерапевтичсеких препаратов были проведены в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html

https://ria.ru/20230419/onkologiya-1866218607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, волгоград, волгоградская область, москва, андрей бочаров