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ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.04.2023

ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 105 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:29

2023-04-26T14:29

2023-04-26T15:25

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 105 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червоная диброва Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - отметили в министерстве.

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Минобороны РФ о потерях противника в минувшие сутки Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города. 2023-04-26T14:29 true PT5M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина