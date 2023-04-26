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ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.04.2023
ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 105 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:29
2023-04-26T14:29
2023-04-26T15:25
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 105 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червоная диброва Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Червонопоповка Луганской народной республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы."Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап, один автомобиль, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - отметили в министерстве.
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Минобороны РФ о потерях противника в минувшие сутки
Российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. За минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать украинских военных и наемников в западной части города.
2023-04-26T14:29
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PT5M19S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 105 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях