https://ria.ru/20230426/vizit-1867994129.html
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:54
2023-04-26T21:54
2023-04-26T22:40
нью-йорк (город)
анатолий антонов
сергей лавров
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол указал, что на пресс-конференции Лаврова по итогам визита не мог найти свободного места в зале, где были журналисты.
https://ria.ru/20230425/oon-1867574730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), анатолий антонов, сергей лавров, сша
Нью-Йорк (город), Анатолий Антонов, Сергей Лавров, США
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Антонов: визит Лаврова в США был блестящим, все мероприятия прошли результативно