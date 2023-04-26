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Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим - РИА Новости, 26.04.2023
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21:54 26.04.2023 (обновлено: 22:40 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/vizit-1867994129.html
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим - РИА Новости, 26.04.2023
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:54
2023-04-26T22:40
нью-йорк (город)
анатолий антонов
сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол указал, что на пресс-конференции Лаврова по итогам визита не мог найти свободного места в зале, где были журналисты.
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нью-йорк (город), анатолий антонов, сергей лавров, сша
Нью-Йорк (город), Анатолий Антонов, Сергей Лавров, США
Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим

Антонов: визит Лаврова в США был блестящим, все мероприятия прошли результативно

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
«

"Я могу вам сказать, что мероприятия прошли блестяще, удачно, успешно и, самое главное, результативно", - отметил Антонов.

Посол указал, что на пресс-конференции Лаврова по итогам визита не мог найти свободного места в зале, где были журналисты.
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Нью-Йорк (город)Анатолий АнтоновСергей ЛавровСША
 
 
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