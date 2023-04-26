https://ria.ru/20230426/vizit-1867994129.html

Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим

Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим - РИА Новости, 26.04.2023

Антонов назвал визит Лаврова в Нью-Йорк блестящим

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:54

2023-04-26T21:54

2023-04-26T22:40

нью-йорк (город)

анатолий антонов

сергей лавров

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 26 апр - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошел блестяще, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.Посол указал, что на пресс-конференции Лаврова по итогам визита не мог найти свободного места в зале, где были журналисты.

https://ria.ru/20230425/oon-1867574730.html

нью-йорк (город)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-йорк (город), анатолий антонов, сергей лавров, сша