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Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов

Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов - РИА Новости, 26.04.2023

Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов

Запущенная в 2022 году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, невозможно отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ, сообщил в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:27

2023-04-26T11:27

2023-04-26T11:27

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

экология

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запущенная в 2022 году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, невозможно отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ, сообщил в Совфеде на ежегодном отчете генпрокурор РФ Игорь Краснов. По словам Краснова, в прокуратуру от граждан поступают "многочисленные сигналы" в связи с замалчиванием, а порой и откровенным игнорированием чиновниками экологических проблем, в том числе это касается сбора и утилизации отходов производства и потребления I и II классов опасности. "Следует констатировать, что запущенная в прошедшем году реформа этой отрасли буксует. В специально созданной информационной системе из 60 тысяч отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ", - сказал Краснов. По его словам, в настоящее время по предложению Генпрокуратуры разрабатывается законопроект о введении административной ответственности за уклонение предприятий от передачи установленных сведений Федеральному экологическому оператору. Краснов попросил сенаторов поддержать данную инициативу. С 1 марта 2022 года предприятия, образующие отходы I и II классов и не имеющие собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (предприятие "Росатома"). Создающаяся в РФ комплексная система по обращению с такими отходами включает в себя строительство производственно-логистической инфраструктуры для их переработки во вторичные продукты. До конца 2024 года в России планируется построить семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности: в Саратовской, Нижегородской, Кировской, Курганской, Иркутской, Томской областях и в республике Удмуртия. К первому классу относятся отходы, наносящие природе непоправимый ущерб, ко второму - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.

https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html

https://ria.ru/20230418/reka-1866067338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экология