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Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов - РИА Новости, 26.04.2023
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11:27 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/utilizatsiya-1867810543.html
Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов
Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов - РИА Новости, 26.04.2023
Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов
Запущенная в 2022 году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, невозможно отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ, сообщил в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:27
2023-04-26T11:27
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
экология
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запущенная в 2022 году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, невозможно отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ, сообщил в Совфеде на ежегодном отчете генпрокурор РФ Игорь Краснов. По словам Краснова, в прокуратуру от граждан поступают "многочисленные сигналы" в связи с замалчиванием, а порой и откровенным игнорированием чиновниками экологических проблем, в том числе это касается сбора и утилизации отходов производства и потребления I и II классов опасности. "Следует констатировать, что запущенная в прошедшем году реформа этой отрасли буксует. В специально созданной информационной системе из 60 тысяч отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ", - сказал Краснов. По его словам, в настоящее время по предложению Генпрокуратуры разрабатывается законопроект о введении административной ответственности за уклонение предприятий от передачи установленных сведений Федеральному экологическому оператору. Краснов попросил сенаторов поддержать данную инициативу. С 1 марта 2022 года предприятия, образующие отходы I и II классов и не имеющие собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (предприятие "Росатома"). Создающаяся в РФ комплексная система по обращению с такими отходами включает в себя строительство производственно-логистической инфраструктуры для их переработки во вторичные продукты. До конца 2024 года в России планируется построить семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности: в Саратовской, Нижегородской, Кировской, Курганской, Иркутской, Томской областях и в республике Удмуртия. К первому классу относятся отходы, наносящие природе непоправимый ущерб, ко второму - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.
https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
https://ria.ru/20230418/reka-1866067338.html
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экология
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Экология
Реформа утилизации в России опасных отходов буксует, заявил Краснов

Краснов: реформа утилизации в России опасных отходов буксует, сведения замалчиваются

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запущенная в 2022 году в России реформа утилизации опасных отходов буксует, невозможно отследить переработку 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ, сообщил в Совфеде на ежегодном отчете генпрокурор РФ Игорь Краснов.
По словам Краснова, в прокуратуру от граждан поступают "многочисленные сигналы" в связи с замалчиванием, а порой и откровенным игнорированием чиновниками экологических проблем, в том числе это касается сбора и утилизации отходов производства и потребления I и II классов опасности.
"Следует констатировать, что запущенная в прошедшем году реформа этой отрасли буксует. В специально созданной информационной системе из 60 тысяч отходообразующих предприятий зарегистрировалась всего половина, что не позволяет отследить процесс утилизации или переработки 200 тысяч тонн высокотоксичных веществ", - сказал Краснов.
По его словам, в настоящее время по предложению Генпрокуратуры разрабатывается законопроект о введении административной ответственности за уклонение предприятий от передачи установленных сведений Федеральному экологическому оператору.
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Краснов попросил сенаторов поддержать данную инициативу.
С 1 марта 2022 года предприятия, образующие отходы I и II классов и не имеющие собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (предприятие "Росатома"). Создающаяся в РФ комплексная система по обращению с такими отходами включает в себя строительство производственно-логистической инфраструктуры для их переработки во вторичные продукты. До конца 2024 года в России планируется построить семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности: в Саратовской, Нижегородской, Кировской, Курганской, Иркутской, Томской областях и в республике Удмуртия.
К первому классу относятся отходы, наносящие природе непоправимый ущерб, ко второму - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.
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