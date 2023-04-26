https://ria.ru/20230426/ukraina-1867916634.html

В ЛНР назвали заявление Подоляка призывом к геноциду

В ЛНР назвали заявление Подоляка призывом к геноциду - РИА Новости, 26.04.2023

В ЛНР назвали заявление Подоляка призывом к геноциду

Заявление Михаила Подоляка о "праве" Украины уничтожать всё, что находится в Крыму и четырех новых регионах России, можно расценивать как призыв к геноциду и... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:53

2023-04-26T16:53

2023-04-26T16:53

в мире

украина

луганская народная республика

россия

михаил подоляк

виктория сердюкова

владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Заявление Михаила Подоляка о "праве" Украины уничтожать всё, что находится в Крыму и четырех новых регионах России, можно расценивать как призыв к геноциду и военным преступлениям, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать всё, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Сейчас даже из офиса президента (Украины – ред.) официально могут заявить о таком своем "праве"... Это нарушение международного гуманитарного права. Даже за выступление, которое по сути можно расценивать как призыв к геноциду, они должны быть осуждены", - сказала омбудсмен. Она также подчеркнула, что такие заявления свидетельствуют об истинных намерениях Киева. "Но, наверное, хорошо, что он выступает публично, этот советник главы офиса, - можно это зафиксировать... Его выступление может лечь в основу военного трибунала в отношении украинских военных преступников и их кураторов", - пояснила омбудсмен.

https://ria.ru/20230426/podolyak-1867812501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, луганская народная республика, россия, михаил подоляк, виктория сердюкова, владимир зеленский