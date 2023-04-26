https://ria.ru/20230426/ukraina-1867895788.html

Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков

Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков - РИА Новости, 26.04.2023

Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков

Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады украинских войск,... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:54

2023-04-26T15:54

2023-04-26T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

нато

вооруженные силы украины

украина

румыния

т-72 "урал"

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады украинских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ."По сведениям, полученным от источников в ВСУ, в городе Подольск (бывший Котовск - ред.) Одесской области в настоящий момент проходит доукомплектование и слаживание танкового батальона расквартированной там 21-й бригады ВСУ на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты численностью до 300 человек. Для оснащения тяжелой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжелой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, существующих в расположении двух корпусов казарм не хватило для размещения всего личного состава, поэтому рядом с казармами был развернут палаточный лагерь.В минувшую субботу глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что Мадрид в "ближайшие дни" поставит Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard.Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

https://ria.ru/20230425/snaryady-1867713668.html

https://ria.ru/20230422/defender-1867108773.html

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румыния

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, румыния, т-72 "урал", ситуация в днр и лнр