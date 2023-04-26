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Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 26.04.2023 (обновлено: 16:04 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867895788.html
Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков
Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков - РИА Новости, 26.04.2023
Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков
Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады украинских войск,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:54
2023-04-26T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
нато
вооруженные силы украины
украина
румыния
т-72 "урал"
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады украинских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ."По сведениям, полученным от источников в ВСУ, в городе Подольск (бывший Котовск - ред.) Одесской области в настоящий момент проходит доукомплектование и слаживание танкового батальона расквартированной там 21-й бригады ВСУ на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты численностью до 300 человек. Для оснащения тяжелой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжелой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, существующих в расположении двух корпусов казарм не хватило для размещения всего личного состава, поэтому рядом с казармами был развернут палаточный лагерь.В минувшую субботу глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что Мадрид в "ближайшие дни" поставит Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard.Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
https://ria.ru/20230425/snaryady-1867713668.html
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в мире, нато, вооруженные силы украины, украина, румыния, т-72 "урал", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Румыния, Т-72 "Урал", Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: страны НАТО поставили в Одесскую область 30 танков

Источник: страны НАТО поставили через Румынию в Одесскую область шесть Leopard и 24 Т-72

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 апр - РИА Новости. Страны НАТО через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады украинских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.
"По сведениям, полученным от источников в ВСУ, в городе Подольск (бывший Котовск - ред.) Одесской области в настоящий момент проходит доукомплектование и слаживание танкового батальона расквартированной там 21-й бригады ВСУ на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты численностью до 300 человек. Для оснащения тяжелой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжелой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, существующих в расположении двух корпусов казарм не хватило для размещения всего личного состава, поэтому рядом с казармами был развернут палаточный лагерь.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления
Вчера, 08:00
В минувшую субботу глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что Мадрид в "ближайшие дни" поставит Киеву шесть из десяти обещанных танков Leopard.
Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Британия направила Украине тысячи снарядов для Challenger 2
25 апреля, 19:15
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Польский танк PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Эксперт рассказал о начавшихся в Европе учениях Defender
22 апреля, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРумынияТ-72 "Урал"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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