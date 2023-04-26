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Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах - РИА Новости, 26.04.2023
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13:02 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867839356.html
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах - РИА Новости, 26.04.2023
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах
Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов, следует... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:02
2023-04-26T13:02
в мире
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов, следует из данных на его сайте. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. Петиция "За регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" была обнародована 28 марта. На сегодняшний день она набрала 25 088 голосов. Для рассмотрения Зеленским необходимо – 25 тысяч. Зеленский должен ее рассмотреть в течение 64 дней. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах

Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о регистрации на Украине однополых партнерств

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов, следует из данных на его сайте.
Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
8 марта, 09:40
Петиция "За регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" была обнародована 28 марта. На сегодняшний день она набрала 25 088 голосов. Для рассмотрения Зеленским необходимо – 25 тысяч. Зеленский должен ее рассмотреть в течение 64 дней.
«
"Украина должна легализовать гражданские партнерства для однополых и разнополых пар. Защитить тех, кто защищает ее", - говорится в тексте петиции. Авторы документа призывают Зеленского публично поддержать введение однополых партнерств и соответствующий законопроект. В документе уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком. После государственной регистрации, партнеры приобретают статус близких родственников, "а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство".
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
Участник Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой
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