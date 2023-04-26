https://ria.ru/20230426/ukraina-1867839356.html

Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах

Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах - РИА Новости, 26.04.2023

Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об однополых партнерствах

Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов, следует... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:02

2023-04-26T13:02

2023-04-26T13:02

в мире

украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Петиция о регистрации на Украине партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов, следует из данных на его сайте. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. Петиция "За регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар в поддержку законопроекта №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" была обнародована 28 марта. На сегодняшний день она набрала 25 088 голосов. Для рассмотрения Зеленским необходимо – 25 тысяч. Зеленский должен ее рассмотреть в течение 64 дней. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.

https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html

https://ria.ru/20221101/simvolika-1828306278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины