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Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией - РИА Новости, 26.04.2023
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12:53 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867836454.html
Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией
Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией - РИА Новости, 26.04.2023
Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией
Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:53
2023-04-26T12:53
украина
италия
венгрия
дмитрий кулеба
денис шмыгаль
в мире
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РИМ, 25 апр – РИА Новости. Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Для скорейшего восстановления Украины необходимо создать логистическую площадку на границе с Венгрией, где, по мнению Киева, должен быть построен сухой порт, то есть железнодорожный логистический сортировочный центр, который позволит сразу вывозить по суше то, что вывозилось из заблокированных портов", - заявил он, выступая в эфире Rai Radio 1. Ранее Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Риме в среду. Участие в ней примут около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. С украинской стороны в Рим прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра итальянской промышленности, Украине необходима поддержка для "экономической деятельности по производству, например, сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и в сфере разминирования полей". По словам Урсо, Украина обратилась к Италии за поддержку по созданию марки "Сделано на Украине".
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html
https://ria.ru/20230416/samokhodki-1865656295.html
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украина, италия, венгрия, дмитрий кулеба, денис шмыгаль, в мире
Украина, Италия, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Денис Шмыгаль, В мире
Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией

Министр Адольфо Урсо: Италия и Украина хотят построить сухой порт на границе с Венгрией

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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РИМ, 25 апр – РИА Новости. Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.
"Для скорейшего восстановления Украины необходимо создать логистическую площадку на границе с Венгрией, где, по мнению Киева, должен быть построен сухой порт, то есть железнодорожный логистический сортировочный центр, который позволит сразу вывозить по суше то, что вывозилось из заблокированных портов", - заявил он, выступая в эфире Rai Radio 1.
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Ранее Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Риме в среду. Участие в ней примут около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. С украинской стороны в Рим прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам министра итальянской промышленности, Украине необходима поддержка для "экономической деятельности по производству, например, сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и в сфере разминирования полей".
По словам Урсо, Украина обратилась к Италии за поддержку по созданию марки "Сделано на Украине".
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УкраинаИталияВенгрияДмитрий КулебаДенис ШмыгальВ мире
 
 
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