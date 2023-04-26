Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией
Министр Адольфо Урсо: Италия и Украина хотят построить сухой порт на границе с Венгрией
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
РИМ, 25 апр – РИА Новости. Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.
"Для скорейшего восстановления Украины необходимо создать логистическую площадку на границе с Венгрией, где, по мнению Киева, должен быть построен сухой порт, то есть железнодорожный логистический сортировочный центр, который позволит сразу вывозить по суше то, что вывозилось из заблокированных портов", - заявил он, выступая в эфире Rai Radio 1.
Ранее Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Риме в среду. Участие в ней примут около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. С украинской стороны в Рим прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам министра итальянской промышленности, Украине необходима поддержка для "экономической деятельности по производству, например, сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и в сфере разминирования полей".
По словам Урсо, Украина обратилась к Италии за поддержку по созданию марки "Сделано на Украине".