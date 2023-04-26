https://ria.ru/20230426/ukraina-1867836454.html

Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией

Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией - РИА Новости, 26.04.2023

Италия и Украина планируют построить порт на границе с Венгрией

Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:53

2023-04-26T12:53

2023-04-26T12:53

украина

италия

венгрия

дмитрий кулеба

денис шмыгаль

в мире

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РИМ, 25 апр – РИА Новости. Италия и Украина планируют построить сухой порт на границе с Венгрией, который позволит перевести украинский экспорт из черноморских портов, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Для скорейшего восстановления Украины необходимо создать логистическую площадку на границе с Венгрией, где, по мнению Киева, должен быть построен сухой порт, то есть железнодорожный логистический сортировочный центр, который позволит сразу вывозить по суше то, что вывозилось из заблокированных портов", - заявил он, выступая в эфире Rai Radio 1. Ранее Урсо заявлял, что проект сухого порта в городе Горонда будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Риме в среду. Участие в ней примут около тысячи украинских и итальянских компаний и организаций. С украинской стороны в Рим прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра итальянской промышленности, Украине необходима поддержка для "экономической деятельности по производству, например, сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и в сфере разминирования полей". По словам Урсо, Украина обратилась к Италии за поддержку по созданию марки "Сделано на Украине".

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html

https://ria.ru/20230416/samokhodki-1865656295.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, италия, венгрия, дмитрий кулеба, денис шмыгаль, в мире