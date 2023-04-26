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В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 26.04.2023 (обновлено: 08:46 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867774277.html
В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной
В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 26.04.2023
В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной
Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске в ДНР. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:45
2023-04-26T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
артемовск
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске в ДНР. "Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", - сказал Хоренко украинским военным в время своего визита в Артемовск. Его слова приводит Telegram-канал сил специальных операций. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html
https://ria.ru/20230425/artemovsk-1867619731.html
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в мире, россия, артемовск, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Артемовск, Украина, Владимир Путин, НАТО
В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной

Командующий силами спецопераций Украины Хоренко назвал ситуацию в Артемовске сложной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске в ДНР.
"Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", - сказал Хоренко украинским военным в время своего визита в Артемовск. Его слова приводит Telegram-канал сил специальных операций.
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Украинский генерал признал ошибки в обороне Артемовска
00:26
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Западная часть Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Российские штурмовые отряды продолжили уничтожение противника в Артемовске
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАртемовскУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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