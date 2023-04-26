https://ria.ru/20230426/ukraina-1867774277.html

В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной

В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной - РИА Новости, 26.04.2023

В ВСУ назвали ситуацию в Артемовске сложной

Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске в ДНР. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:45

2023-04-26T08:45

2023-04-26T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

артемовск

украина

владимир путин

нато

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске в ДНР. "Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", - сказал Хоренко украинским военным в время своего визита в Артемовск. Его слова приводит Telegram-канал сил специальных операций. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка в ДНР. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230426/artemovsk-1867751227.html

https://ria.ru/20230425/artemovsk-1867619731.html

россия

артемовск

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, артемовск, украина, владимир путин, нато