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Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном - РИА Новости, 26.04.2023
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01:47 26.04.2023 (обновлено: 10:26 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html
Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном
Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном - РИА Новости, 26.04.2023
Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном
Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:47
2023-04-26T10:26
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне.В дипмиссии обратили внимание на высказывание первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, подтвердившего, что Лондон передал Киеву бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Challenger 2.Стало окончательно ясно, что Запад хочет сделать Украину не только антироссийским военным полигоном, но и радиоактивным могильником, добавили в дипмиссии.Дипломаты предупредили британские власти, что им не удастся "перевести стрелки" на ВСУ за использование токсичных боеприпасов и "выйти сухими из воды".При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html
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Лондон, В мире, Украина, Великобритания
Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном

Посольство России в Великобритании: Запад уготовил Украине роль радиоактивной свалки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне.
В дипмиссии обратили внимание на высказывание первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, подтвердившего, что Лондон передал Киеву бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Challenger 2.
«

"Кроме того, британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ — и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. <...> Заявления Дж. Хиппи красноречиво демонстрируют безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине", — говорится в заявлении посольства.

Стало окончательно ясно, что Запад хочет сделать Украину не только антироссийским военным полигоном, но и радиоактивным могильником, добавили в дипмиссии.
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При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
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