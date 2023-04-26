Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном
Посольство России в Великобритании: Запад уготовил Украине роль радиоактивной свалки
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне.
В дипмиссии обратили внимание на высказывание первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, подтвердившего, что Лондон передал Киеву бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Challenger 2.
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"Кроме того, британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ — и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. <...> Заявления Дж. Хиппи красноречиво демонстрируют безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине", — говорится в заявлении посольства.
Стало окончательно ясно, что Запад хочет сделать Украину не только антироссийским военным полигоном, но и радиоактивным могильником, добавили в дипмиссии.
Дипломаты предупредили британские власти, что им не удастся "перевести стрелки" на ВСУ за использование токсичных боеприпасов и "выйти сухими из воды".
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.