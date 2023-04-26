https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html

Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном

Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном - РИА Новости, 26.04.2023

Посольство России жестко ответило на заявление Лондона о снарядах с ураном

Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T01:47

2023-04-26T01:47

2023-04-26T10:26

лондон

в мире

украина

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154819/14/1548191406_0:66:3405:1981_1920x0_80_0_0_d563d52a062320319965010f961eaa77.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Англосаксонский мир уготовил Украине роль радиоактивного могильника, предупредило посольство России в Лондоне.В дипмиссии обратили внимание на высказывание первого замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, подтвердившего, что Лондон передал Киеву бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана для танков Challenger 2.Стало окончательно ясно, что Запад хочет сделать Украину не только антироссийским военным полигоном, но и радиоактивным могильником, добавили в дипмиссии.Дипломаты предупредили британские власти, что им не удастся "перевести стрелки" на ВСУ за использование токсичных боеприпасов и "выйти сухими из воды".При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.

https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html

лондон

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, в мире, украина, великобритания