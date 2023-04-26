https://ria.ru/20230426/ukraina-1867750910.html
Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов
Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов - РИА Новости, 26.04.2023
Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов
Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:15
2023-04-26T00:15
2023-04-26T00:58
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. В интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности Мельник рассказал о планах начать изымать активы, которые принадлежат "российским агрессорам" на Украине. "Мы не можем позволить, чтобы агрессор напрямую или косвенно вел экономическую деятельность на нашей территории. С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы", - отметил он. Об увольнении Мельника стало известно 11 апреля. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html
https://ria.ru/20230331/politzaklyuchennye-1862253318.html
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украина, россия, донбасс, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, В мире
Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов
Экс-глава БЭБ Украины Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране.
В интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности Мельник рассказал о планах начать изымать активы, которые принадлежат "российским агрессорам" на Украине.
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"Мы не можем позволить, чтобы агрессор напрямую или косвенно вел экономическую деятельность на нашей территории. С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы", - отметил он.
Об увольнении Мельника стало известно 11 апреля.
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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