https://ria.ru/20230426/ukraina-1867750910.html

Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов

Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов - РИА Новости, 26.04.2023

Экс-глава БЭБ Украины заявил, что в стране много пророссийских бизнесменов

Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:15

2023-04-26T00:15

2023-04-26T00:58

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. В интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности Мельник рассказал о планах начать изымать активы, которые принадлежат "российским агрессорам" на Украине. "Мы не можем позволить, чтобы агрессор напрямую или косвенно вел экономическую деятельность на нашей территории. С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы", - отметил он. Об увольнении Мельника стало известно 11 апреля. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html

https://ria.ru/20230331/politzaklyuchennye-1862253318.html

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украина, россия, донбасс, владимир путин, в мире