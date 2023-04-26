https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления

"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления - РИА Новости, 26.04.2023

"Все хуже, чем думали". Украина раскрыла цели контрнаступления

Киев готовит удар с конца осени, но каждый раз откладывает на пару месяцев. Вот и сейчас, судя по публикациям в западных и украинских СМИ, решающие весенние бои РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:11

украина

киев

россия

марк милли

руслан бортник

нато

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Киев готовит удар с конца осени, но каждый раз откладывает на пару месяцев. Вот и сейчас, судя по публикациям в западных и украинских СМИ, решающие весенние бои передвинули на лето. С чем это связано — в материале РИА Новости.Ожидание чудаПо прогнозу бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса, Украина перейдет в контрнаступление в конце мая — начале июня. Он считает, что удар будет очень сильным и позволит перерезать сухопутный коридор в Крым. Издание Politico сообщило о двух направлениях: на Крым и с севера на Донбасс. В любом случае ВСУ придут в движение в мае, говорится в статье.Министр обороны Эстонии Ханно Певкура напомнил о погоде. Весной украинцам помешали дожди. Газета Bild со ссылкой на ведущих аналитиков НАТО предупредила, что все решится в ближайшие полгода. Основные сражения развернутся в ЛНР и Запорожской области, утверждает немецкое издание.От Киева ждут активных действий давно. Financial Times еще в декабре писала, что измотанность ВСУ лишила Украину шансов на успех в зимней кампании. Требовалось пополнить арсеналы и укомплектовать новые подразделения.История повторяетсяВ апрельском интервью El Pais командующий ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник признал тяжелое положение украинской армии. Не хватает техники и людей, прежде всего хорошо подготовленных. Кадровые части понесли тяжелые потери. При этом Мельник попытался убедить журналиста, что принудительной мобилизации нет, все бойцы — добровольцы. Между тем мужчинам запрещен выезд за границу, повестки в военкомат вручают где угодно.В CNN полагают, что даже усиление западными танками не приведет к немедленному перелому в ходе боевых действий. Во-первых, украинцам нужно научиться управлять машинами. Во-вторых, трудно наладить полноценное техобслуживание.Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли призвал Киев не воспринимать американские танки как "серебряную пулю". По его словам, M1 Abrams — лучшая боевая машина в мире, но только с ее помощью победить не удастся.Видимость успехаЗамминистра обороны Украины Анна Маляр уверяет, что ВСУ уже атакуют — в Бахмуте и Марьинке. Вместе с тем она призвала "не сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям". Подобные операции включают в себя и оборонительные бои, а также набор и обучение новых бойцов.Командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркивает, что контратаки в Бахмуте позволяют сдерживать Россию. Во встречных боях там Москва якобы теряет лучшие подразделения.Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: до конца весны украинская армия зайдет в Крым. "Время у нас еще есть. Вполне достижимая задача", — пояснил он.По его словам, Россия отсиживается в обороне, а ВСУ дадут "решающую битву". Москва понесет невосполнимые потери. И не надо спекулировать на темпах и объемах западных поставок оружия — большинство не имеют об этом никакого представления, добавил Буданов.Украина стоит пиараПримечательно, что эксперты и в России, и на Украине считают разговоры о контрнаступлении более важными с точки зрения пиара, а не реального положения дел на поле боя. В частности, директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что слухи о готовящемся мощном ударе позволяют Киеву выпрашивать больше помощи. Кроме того, угроза нападения заставляет Москву формировать резервы и думать об обороне, не бросая в бой все что есть."Однако если летом обещания украинского руководства не сбудутся и солдаты ВСУ не будут пить кофе в Крыму, ближе к зиме пропаганда развернется против своих создателей. Вырастет уровень разочарования в государственных деятелях. На этот случай Зеленский должен иметь какой-то запасной план. Как минимум его команда должна будет выдать локальный успех за стратегическую победу", — объяснял Бортник в интервью.Украинский политолог Владимир Фесенко полагает, что Зеленский ошибся, когда стал рассказывать о масштабном контрнаступлении. "Атаки ВСУ возможны только по отдельным направлениям, и то не факт, что удастся прорваться. Судя по всему, мы идем к длительному позиционному противостоянию, к которому общество плохо готово", — говорит эксперт.Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает: если бы у Киева была возможность перейти в контрнаступление, это произошло бы еще зимой. "Успешная атака подтвердила бы правильность курса на милитаризацию Украины и эффективность экономической помощи. Украинцы получили бы реальное доказательство того, что Зеленский сдерживает обещания. Но пока мы слышим только заявления, которые ничем не подкреплены, а конфликт становится менее интенсивным, как в 2014-2015-м", — рассуждает он.В целом эксперты согласны, что пока не видно признаков подготовки удара по Крыму. Зеленскому предстоит серьезно изменить либо военную стратегию, либо риторику. Иначе завышенные ожидания украинцев обрушат его рейтинг.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1866595034.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

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украина, киев, россия, марк милли, руслан бортник, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика