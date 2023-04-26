https://ria.ru/20230426/ucheniya-1867779828.html

В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта

В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта - РИА Новости, 26.04.2023

В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:22

2023-04-26T09:22

2023-04-26T09:28

безопасность

приморский край

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140411/13/1404111333_0:32:3528:2017_1920x0_80_0_0_40119ddac31aeabfb83209c17c80b338.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа. "Десантный отряд Тихоокеанского флота в ходе зачётного тактического учения в районе мыса Клерка в Приморском крае отработал задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - рассказали в пресс-службе. ​Там уточнили, что в учениях была задействована корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также катерная десантная группа в составе десантных катеров "Андрей Иванов", "Иван Карцов", "Д-57", "Д-70", "Д-702". В том числе впервые после присвоения почётного наименования имени Героя России в учении принял участие десантный катер "Андрей Иванов". Совершив переход в район высадки, экипажи БДК выполнили совместные учебно-боевые упражнения по уничтожению огневых береговых позиций условного противника из корабельной артиллерии. В следующем эпизоде базовые тральщики ТОФ "БТ-232" и "БТ-100" обеспечили проводку десантных кораблей и катеров за тралами в точку высадки. Также на подходах к побережью артиллерийскими расчётами тральщиков были уничтожили макеты морских плавающих мин. Для прикрытия высадки сапёрной и штурмовой групп морской пехоты с десантных катеров тральными силами была поставлена плотная дымовая завеса. Заключительным эпизодом тактического учения стала высадка морского десанта способом "на плав" на бронетранспортёрах БТР-82А с больших десантных кораблей.

https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html

https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии