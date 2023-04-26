https://ria.ru/20230426/ucheniya-1867779828.html
В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта
В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта - РИА Новости, 26.04.2023
В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:22
2023-04-26T09:22
2023-04-26T09:28
безопасность
приморский край
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа. "Десантный отряд Тихоокеанского флота в ходе зачётного тактического учения в районе мыса Клерка в Приморском крае отработал задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в учениях была задействована корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также катерная десантная группа в составе десантных катеров "Андрей Иванов", "Иван Карцов", "Д-57", "Д-70", "Д-702". В том числе впервые после присвоения почётного наименования имени Героя России в учении принял участие десантный катер "Андрей Иванов". Совершив переход в район высадки, экипажи БДК выполнили совместные учебно-боевые упражнения по уничтожению огневых береговых позиций условного противника из корабельной артиллерии. В следующем эпизоде базовые тральщики ТОФ "БТ-232" и "БТ-100" обеспечили проводку десантных кораблей и катеров за тралами в точку высадки. Также на подходах к побережью артиллерийскими расчётами тральщиков были уничтожили макеты морских плавающих мин. Для прикрытия высадки сапёрной и штурмовой групп морской пехоты с десантных катеров тральными силами была поставлена плотная дымовая завеса. Заключительным эпизодом тактического учения стала высадка морского десанта способом "на плав" на бронетранспортёрах БТР-82А с больших десантных кораблей.
https://ria.ru/20230418/tof-1865954466.html
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, приморский край, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Приморский край, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота отработали высадку десанта
В Приморском крае корабли Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае, сообщили в среду в пресс-службе Восточного военного округа.
"Десантный отряд Тихоокеанского флота в ходе зачётного тактического учения в районе мыса Клерка в Приморском крае отработал задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в учениях была задействована корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Адмирал Невельской", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также катерная десантная группа в составе десантных катеров "Андрей Иванов", "Иван Карцов", "Д-57", "Д-70", "Д-702".
В том числе впервые после присвоения почётного наименования имени Героя России в учении принял участие десантный катер "Андрей Иванов".
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Совершив переход в район высадки, экипажи БДК выполнили совместные учебно-боевые упражнения по уничтожению огневых береговых позиций условного противника из корабельной артиллерии. В следующем эпизоде базовые тральщики ТОФ "БТ-232" и "БТ-100" обеспечили проводку десантных кораблей и катеров за тралами в точку высадки. Также на подходах к побережью артиллерийскими расчётами тральщиков были уничтожили макеты морских плавающих мин.
Для прикрытия высадки сапёрной и штурмовой групп морской пехоты с десантных катеров тральными силами была поставлена плотная дымовая завеса.
Заключительным эпизодом тактического учения стала высадка морского десанта способом "на плав" на бронетранспортёрах БТР-82А с больших десантных кораблей.
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