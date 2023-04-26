Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны
Глава МВД Турции Сойлу заявил, что страна, борясь с терроризмом, противостоит с США
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV.
Он отметил, что Анкара противостоит запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), ИГ* и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти республики связывают попытку госпереворота в 2016 году.
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"Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство", — подчеркнул Cойлу.
На прошлой неделе он уже обвинял Штаты в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он сообщил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. А на прошлой неделе на встрече с молодежью Сойлу заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Организация также действует на севере Сирии и Ирака, где Анкара проводит против РПК воздушные и наземные операции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял в прошлом году об уничтожении шести тысяч членов организации внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года. Потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.