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Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 26.04.2023
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10:24 26.04.2023 (обновлено: 11:02 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867793665.html
Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны
Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 26.04.2023
Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны
Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:24
2023-04-26T11:02
в мире
анкара (провинция)
фетхуллах гюлен
сулейман сойлу
турция
сша
исламское государство
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV. Он отметил, что Анкара противостоит запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), ИГ* и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти республики связывают попытку госпереворота в 2016 году.На прошлой неделе он уже обвинял Штаты в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он сообщил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. А на прошлой неделе на встрече с молодежью Сойлу заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Организация также действует на севере Сирии и Ирака, где Анкара проводит против РПК воздушные и наземные операции.Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял в прошлом году об уничтожении шести тысяч членов организации внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года. Потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867757114.html
анкара (провинция)
турция
сша
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в мире, анкара (провинция), фетхуллах гюлен, сулейман сойлу, турция, сша, исламское государство
В мире, Анкара (провинция), Фетхуллах Гюлен, Сулейман Сойлу, Турция, США, Исламское государство
Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны

Глава МВД Турции Сойлу заявил, что страна, борясь с терроризмом, противостоит с США

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV.
Он отметил, что Анкара противостоит запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), ИГ* и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти республики связывают попытку госпереворота в 2016 году.
«

"Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство", — подчеркнул Cойлу.

На прошлой неделе он уже обвинял Штаты в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он сообщил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. А на прошлой неделе на встрече с молодежью Сойлу заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Организация также действует на севере Сирии и Ирака, где Анкара проводит против РПК воздушные и наземные операции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял в прошлом году об уничтожении шести тысяч членов организации внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года. Потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреАнкара (провинция)Фетхуллах ГюленСулейман СойлуТурцияСШАИсламское государство
 
 
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