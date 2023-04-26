https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867793665.html

Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны

Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны - РИА Новости, 26.04.2023

Турция противостоит США, борясь с терроризмом, заявил глава МВД страны

Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:24

2023-04-26T10:24

2023-04-26T11:02

в мире

анкара (провинция)

фетхуллах гюлен

сулейман сойлу

турция

сша

исламское государство

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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу, его слова приводит Ulusal TV. Он отметил, что Анкара противостоит запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), ИГ* и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым власти республики связывают попытку госпереворота в 2016 году.На прошлой неделе он уже обвинял Штаты в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он сообщил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. А на прошлой неделе на встрече с молодежью Сойлу заявил, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Организация также действует на севере Сирии и Ирака, где Анкара проводит против РПК воздушные и наземные операции.Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял в прошлом году об уничтожении шести тысяч членов организации внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года. Потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867757114.html

анкара (провинция)

турция

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), фетхуллах гюлен, сулейман сойлу, турция, сша, исламское государство