https://ria.ru/20230426/tu-160-1867750435.html

Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 26.04.2023

Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T00:02

2023-04-26T00:02

2023-04-26T00:02

норвежское море

россия

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-160м

миг-31

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758624791_0:0:1829:1029_1920x0_80_0_0_3ebb394bca79c339e5229572c508c66f.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов", - сообщили в ведомстве.Экипажи дальней авиации провели ночную и дневную дозаправку в воздухе. Истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота сопровождали "стратегов". В Минобороны подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

норвежское море

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвежское море, россия, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-160м, миг-31