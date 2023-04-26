https://ria.ru/20230426/tu-160-1867750435.html
Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 26.04.2023
Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T00:02
2023-04-26T00:02
2023-04-26T00:02
норвежское море
россия
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-160м
миг-31
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны России. "Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов", - сообщили в ведомстве.Экипажи дальней авиации провели ночную и дневную дозаправку в воздухе. Истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота сопровождали "стратегов". В Минобороны подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html
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норвежское море, россия, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-160м, миг-31
Норвежское море, Россия, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, МиГ-31
Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями