https://ria.ru/20230426/trevoga-1867825511.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.04.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:16

2023-04-26T12:16

2023-04-26T12:16

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 11.28 (совпадает с мск), в 11.42 тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины. Ранее в среду тревога была объявлена в Кировоградской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

украина

сумская область

киев

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украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф