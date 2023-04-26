https://ria.ru/20230426/tigr-1867765494.html

Житель ЕАО убил амурского тигра и спрятал его останки

Житель ЕАО убил амурского тигра и спрятал его останки - РИА Новости, 26.04.2023

Житель ЕАО убил амурского тигра и спрятал его останки

Останки амурского тигра обнаружены в тайнике в Облученском районе Еврейской автономной области, хищника застрелил и спрятал местный житель, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:52

2023-04-26T06:52

2023-04-26T08:20

происшествия

россия

еврейская автономная область

облученский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр - РИА Новости. Останки амурского тигра обнаружены в тайнике в Облученском районе Еврейской автономной области, хищника застрелил и спрятал местный житель, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Специалисты определили, что останки принадлежат самке амурского тигра. Возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ "Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Максимальная санкция - четыре года лишения свободы. Изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы, их направили в ОМВД по Облученскому району, добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили РИА Новости, что мужчина 1991 года рождения - житель города Облучье, районного центра.Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров.

https://ria.ru/20230330/tigr-1861781984.html

россия

еврейская автономная область

облученский район

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происшествия, россия, еврейская автономная область, облученский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)