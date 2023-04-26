https://ria.ru/20230426/telegram-1867986950.html

Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии

Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии - РИА Новости, 26.04.2023

Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии

Суд распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T20:38

2023-04-26T20:38

2023-04-26T21:04

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр – РИА Новости. Суд распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранителей.Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.Ранее власти Бразилии сообщили об открытии административного дела против Telegram, которое могло грозить мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставила полиции информацию.После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

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в мире, бразилия, telegram, технологии