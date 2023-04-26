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Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии - РИА Новости, 26.04.2023
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20:38 26.04.2023 (обновлено: 21:04 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/telegram-1867986950.html
Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии
Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии - РИА Новости, 26.04.2023
Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии
Суд распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:38
2023-04-26T21:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр – РИА Новости. Суд распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранителей.Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.Ранее власти Бразилии сообщили об открытии административного дела против Telegram, которое могло грозить мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставила полиции информацию.После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.
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в мире, бразилия, telegram, технологии
В мире, Бразилия, Telegram, Технологии
Суд распорядился приостановить действие Telegram в Бразилии

Суд приостановил работу Telegram в Бразилии из-за неполноты предоставленных полиции данных

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апр – РИА Новости. Суд распорядился приостановить действие мессенджера Telegram в Бразилии из-за неполноты данных, предоставленных полиции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранителей.
«
"Мессенджер Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторов связи и магазины приложений немедленно удалить это приложение", - отмечает СМИ.
Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.
Ранее власти Бразилии сообщили об открытии административного дела против Telegram, которое могло грозить мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставила полиции информацию.
После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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