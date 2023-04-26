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Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут общероссийских через десять лет
Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут общероссийских через десять лет - РИА Новости, 26.04.2023
Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут общероссийских через десять лет
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах РФ достигнут среднероссийских в течение десяти лет. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T01:39
2023-04-26T01:39
2023-04-26T01:40
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
марат хуснуллин
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что показатели тарифов в новых регионах РФ достигнут среднероссийских в течение десяти лет. Он сообщил, что вице-премьер России Марат Хуснуллин провел совещание, посвященное программе социально-экономического развития республики. "Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет", - написал Пушилин в телеграм-канале.
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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин
Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин
Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут общероссийских через десять лет
Врио главы ДНР Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских за десять лет