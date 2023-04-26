Пентагон заявил, что Киев получил все обещанные танки и бронемашины
Пентагон: Украина получила сто процентов обещанных ей Западом танков и других боевых машин
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Украина получила почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ей США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ, заявил в среду командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
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"Мы с украинцами подсчитали, сколько вооружений им понадобится для этого контрнаступления. Мы провели эти цифры пару раз, получив их от наших союзников, которые были очень щедры, особенно в том, что касается отправки танков и бронированного транспорта. На данный момент (на Украину) уже доставлено более 98% боевых машин", - сказал Каволи в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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