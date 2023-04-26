https://ria.ru/20230426/tanki-1868001597.html

Пентагон заявил, что Киев получил все обещанные танки и бронемашины

Пентагон заявил, что Киев получил все обещанные танки и бронемашины - РИА Новости, 26.04.2023

Пентагон заявил, что Киев получил все обещанные танки и бронемашины

Украина получила почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ей США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ, заявил в среду... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:28

2023-04-26T23:28

2023-04-26T23:28

украина

россия

сша

сергей лавров

александр устинов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Украина получила почти 100% танков и других боевых машин, обещанных ей США и их союзниками для поддержки предполагаемого контрнаступления ВСУ, заявил в среду командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, сергей лавров, александр устинов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, пентагон, нато