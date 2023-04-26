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Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата" - РИА Новости, 26.04.2023
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09:38 26.04.2023 (обновлено: 09:39 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/tank-1867782349.html
Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата"
Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата" - РИА Новости, 26.04.2023
Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата", используемый российской армией в вооруженном конфликте с Украиной, обладает внушительными характеристиками, пишет американский офицер в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:38
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технологии
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т-14
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата", используемый российской армией в вооруженном конфликте с Украиной, обладает внушительными характеристиками, пишет американский офицер в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.Бывший военный отметил, что новый российский боевой танк обладает интересными особенностями: экипаж располагается в бронированной камере в передней части основного корпуса танка, а сама бронетехника оснащена мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматической системой заряжения."Главное орудие может стрелять противотанковыми снарядами, способными пробить броню современных боевых машин противника, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2", — указал Иствуд.Бывший офицер также похвалил более компактный силуэт танка, благодаря которому его сложнее обнаружить с расстояния, а также улучшенные броню и защиту от противотанковых ракет и снарядов.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
https://ria.ru/20230425/britantsy-1867736789.html
https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html
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технологии, россия, т-14, в мире, сша
Технологии, Россия, Т-14, В мире, США
Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата"

Экс-офицер Иствуд рассказал об интересных особенностях российского танка Т-14 "Армата"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата", используемый российской армией в вооруженном конфликте с Украиной, обладает внушительными характеристиками, пишет американский офицер в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
Бывший военный отметил, что новый российский боевой танк обладает интересными особенностями: экипаж располагается в бронированной камере в передней части основного корпуса танка, а сама бронетехника оснащена мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматической системой заряжения.
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"Главное орудие может стрелять противотанковыми снарядами, способными пробить броню современных боевых машин противника, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2", — указал Иствуд.
Бывший офицер также похвалил более компактный силуэт танка, благодаря которому его сложнее обнаружить с расстояния, а также улучшенные броню и защиту от противотанковых ракет и снарядов.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.
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