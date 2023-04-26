https://ria.ru/20230426/tank-1867782349.html

Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата"

Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата" - РИА Новости, 26.04.2023

Американский офицер восхитился танком Т-14 "Армата"

Танк Т-14 "Армата", используемый российской армией в вооруженном конфликте с Украиной, обладает внушительными характеристиками, пишет американский офицер в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T09:38

2023-04-26T09:38

2023-04-26T09:39

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Танк Т-14 "Армата", используемый российской армией в вооруженном конфликте с Украиной, обладает внушительными характеристиками, пишет американский офицер в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.Бывший военный отметил, что новый российский боевой танк обладает интересными особенностями: экипаж располагается в бронированной камере в передней части основного корпуса танка, а сама бронетехника оснащена мощной 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматической системой заряжения."Главное орудие может стрелять противотанковыми снарядами, способными пробить броню современных боевых машин противника, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2", — указал Иствуд.Бывший офицер также похвалил более компактный силуэт танка, благодаря которому его сложнее обнаружить с расстояния, а также улучшенные броню и защиту от противотанковых ракет и снарядов.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

https://ria.ru/20230425/britantsy-1867736789.html

https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html

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технологии, россия, т-14, в мире, сша