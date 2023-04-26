https://ria.ru/20230426/taker-1867767064.html

СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News

СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News - РИА Новости, 26.04.2023

СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News

В Пентагоне тихо приветствуют уход с телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T07:23

2023-04-26T07:23

2023-04-26T07:24

в мире

сша

такер карлсон

джо байден

министерство обороны сша

хантер байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Пентагоне тихо приветствуют уход с телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее Fox News сообщил, что Карлсон уходит с телеканала, заявив, что это решение было обоюдным. О дальнейших планах ведущего не сообщалось. Согласно изданию, критические замечания ведущего в адрес администрации президента Джо Байдена нравятся рядовым сотрудникам ведомства, среди которых много консерваторов. Однако высокопоставленные должностные лица в министерстве встретили сведения об уходе Карлсона с ликованием. "Скатертью дорога", - приводит издание слова одного из чиновников. Отмечается, что ведущий ранее в открытую ругал ряд американских военных лидеров, а также насмехался над ВС США из-за их попыток сделать армию более разнообразной. Газета проинформировала Карлсона о положительной реакции сотрудников Пентагона на его уход. В ответ он написал: "Ха! Не сомневаюсь". Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.

https://ria.ru/20230425/karlson-1867577494.html

https://ria.ru/20230316/ssha-1858361864.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, такер карлсон, джо байден, министерство обороны сша, хантер байден