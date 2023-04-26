https://ria.ru/20230426/taker-1867767064.html
СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News
СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News - РИА Новости, 26.04.2023
СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News
В Пентагоне тихо приветствуют уход с телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T07:23
2023-04-26T07:23
2023-04-26T07:24
в мире
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такер карлсон
джо байден
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Пентагоне тихо приветствуют уход с телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее Fox News сообщил, что Карлсон уходит с телеканала, заявив, что это решение было обоюдным. О дальнейших планах ведущего не сообщалось. Согласно изданию, критические замечания ведущего в адрес администрации президента Джо Байдена нравятся рядовым сотрудникам ведомства, среди которых много консерваторов. Однако высокопоставленные должностные лица в министерстве встретили сведения об уходе Карлсона с ликованием. "Скатертью дорога", - приводит издание слова одного из чиновников. Отмечается, что ведущий ранее в открытую ругал ряд американских военных лидеров, а также насмехался над ВС США из-за их попыток сделать армию более разнообразной. Газета проинформировала Карлсона о положительной реакции сотрудников Пентагона на его уход. В ответ он написал: "Ха! Не сомневаюсь". Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.
https://ria.ru/20230425/karlson-1867577494.html
https://ria.ru/20230316/ssha-1858361864.html
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в мире, сша, такер карлсон, джо байден, министерство обороны сша, хантер байден
В мире, США, Такер Карлсон, Джо Байден, Министерство обороны США, Хантер Байден
СМИ: в Пентагоне обрадовались уходу ведущего Такера Карлсона с Fox News
Politico: в Пентагоне прокомментировали уход Карлсона с Fox News фразой "скатертью дорога"