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Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт
Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт - РИА Новости, 26.04.2023
Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:12
2023-04-26T03:12
2023-04-26T08:33
специальная военная операция на украине
донбасс
т-90м
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Море", вернувшийся с боевой работы. "Находясь на дежурстве, получили координаты цели, выехали на боевую задачу. Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника", - рассказал командир танковой роты, выполняющий задачи в зоне спецоперации. Он уточнил, что огонь велся по опорному пункту противника, находящемуся на расстоянии 1 километр от позиций российских войск. "Отработали четырьмя снарядами. Цель уничтожена", - сказал командир. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов. Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до 5 километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.
https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО в Донбассе
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов.
2023-04-26T03:12
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донбасс, т-90м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Т-90М, Безопасность
Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт
Танк Т-90М "Прорыв" ЗВО уничтожил в Донбассе опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Море", вернувшийся с боевой работы.
"Находясь на дежурстве, получили координаты цели, выехали на боевую задачу. Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника", - рассказал командир танковой роты, выполняющий задачи в зоне спецоперации.
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Он уточнил, что огонь велся по опорному пункту противника, находящемуся на расстоянии 1 километр от позиций российских войск.
"Отработали четырьмя снарядами. Цель уничтожена", - сказал командир.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов.
Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до 5 километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.
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