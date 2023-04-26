https://ria.ru/20230426/t-90m-1867758437.html

Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт

Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт - РИА Новости, 26.04.2023

Российские танкисты уничтожили в Донбассе украинский опорный пункт

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:12

2023-04-26T03:12

2023-04-26T08:33

специальная военная операция на украине

донбасс

т-90м

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным "Море", вернувшийся с боевой работы. "Находясь на дежурстве, получили координаты цели, выехали на боевую задачу. Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника", - рассказал командир танковой роты, выполняющий задачи в зоне спецоперации. Он уточнил, что огонь велся по опорному пункту противника, находящемуся на расстоянии 1 километр от позиций российских войск. "Отработали четырьмя снарядами. Цель уничтожена", - сказал командир. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы танкистов. Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемых ракет, позволяющих уничтожать танки и другую бронетехнику противника на дальности до 5 километров. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1867625389.html

https://ria.ru/20230426/proryv-1867757816.html

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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО в Донбассе Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой танкистов. 2023-04-26T03:12 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донбасс, т-90м, безопасность