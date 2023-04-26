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На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ
Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:05
2023-04-26T05:05
2023-04-26T08:57
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев."В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — сказал он.Подразделения также ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходку "Гвоздика", а также склад с имуществом ВСУ.
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ
ВС России уничтожили 15 диверсантов и до 30 солдат ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев.
"В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — сказал он.
Подразделения также ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходку "Гвоздика", а также склад с имуществом ВСУ.