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На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.04.2023 (обновлено: 08:57 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/svo-1867761794.html
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ
Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T05:05
2023-04-26T08:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев."В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — сказал он.Подразделения также ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходку "Гвоздика", а также склад с имуществом ВСУ.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

ВС России уничтожили 15 диверсантов и до 30 солдат ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев.
"В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — сказал он.
Подразделения также ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходку "Гвоздика", а также склад с имуществом ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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