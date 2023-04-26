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На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ - РИА Новости, 26.04.2023

На Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T05:05

2023-04-26T05:05

2023-04-26T08:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская группировка "Днепр" уничтожила на Херсонском направлении украинских диверсантов, сообщил начальник пресс-центра "Днепра" Алексей Рулев."В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожены 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — сказал он.Подразделения также ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходку "Гвоздика", а также склад с имуществом ВСУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф