https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html

Зампостпреда России при ООН обвинила "внешних игроков" в ситуации в Судане

Зампостпреда России при ООН обвинила "внешних игроков" в ситуации в Судане - РИА Новости, 26.04.2023

Зампостпреда России при ООН обвинила "внешних игроков" в ситуации в Судане

Многие внешние игроки искусственно форсировали процесс передачи власти гражданским силам в Судане, навязывали ряд непопулярных у общества решений, заявила на... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:58

2023-04-26T03:58

2023-04-26T03:58

судан

россия

женева (город)

анна евстигнеева

оон

воз

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ООН, 26 апр – РИА Новости. Многие внешние игроки искусственно форсировали процесс передачи власти гражданским силам в Судане, навязывали ряд непопулярных у общества решений, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. Она добавила, что ряд государств широко рекламировали рамочное политическое соглашение от 5 декабря 2022 года, но оно так и не стало инклюзивной площадкой для различных внутрисуданских сил. "За бортом такого формата остался ряд политических тяжеловесов", - сказала зампостпреда. По ее словам, вряд ли такой подход мог бы способствовать продвижению всеобъемлющего урегулирования. "Разблокирование жизненно необходимой международной помощи стране прямо увязывалось с передачей власти гражданскому правительству. В итоге жертвой навязывания такой демократии путем давления и шантажа стала хрупкая стабильность в стране", - подчеркнула Евстигнеева. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.

https://ria.ru/20230426/sudan-1867759059.html

судан

россия

женева (город)

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судан, россия, женева (город), анна евстигнеева, оон, воз, в мире