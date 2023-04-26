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Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане - РИА Новости, 26.04.2023
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03:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/sudan-1867759059.html
Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане
Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане - РИА Новости, 26.04.2023
Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане
Россия готова содействовать Судану в урегулировании нынешней ситуации в стране, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:49
2023-04-26T03:49
судан
россия
женева (город)
анна евстигнеева
оон
воз
столкновения в хартуме
в мире
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ООН, 26 апр - РИА Новости. Россия готова содействовать Судану в урегулировании нынешней ситуации в стране, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. Она добавила, что Россия хотела бы подтвердить неизменную готовность "продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей и возвращении на путь мира и устойчивого развития". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html
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судан, россия, женева (город), анна евстигнеева, оон, воз, столкновения в хартуме, в мире
Судан, Россия, Женева (город), Анна Евстигнеева, ООН, ВОЗ, Столкновения в Хартуме, В мире
Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане

Дипломат Евстигнеева: Россия готова содействовать в урегулировании конфликта в Судане

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 апр - РИА Новости. Россия готова содействовать Судану в урегулировании нынешней ситуации в стране, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
«
"Призываем противоборствующие стороны проявить политическую волю и предпринять незамедлительные шаги для прекращения огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы за столом переговоров", - сказала Евстигнеева.
Она добавила, что Россия хотела бы подтвердить неизменную готовность "продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей и возвращении на путь мира и устойчивого развития".
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Вчера, 12:43
 
СуданРоссияЖенева (город)Анна ЕвстигнееваООНВОЗСтолкновения в ХартумеВ мире
 
 
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