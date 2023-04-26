https://ria.ru/20230426/sudan-1867759059.html

Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане

Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане - РИА Новости, 26.04.2023

Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане

Россия готова содействовать Судану в урегулировании нынешней ситуации в стране, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:49

2023-04-26T03:49

2023-04-26T03:49

судан

россия

женева (город)

анна евстигнеева

оон

воз

столкновения в хартуме

в мире

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ООН, 26 апр - РИА Новости. Россия готова содействовать Судану в урегулировании нынешней ситуации в стране, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. Она добавила, что Россия хотела бы подтвердить неизменную готовность "продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей и возвращении на путь мира и устойчивого развития". В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4 072 получили ранения.

https://ria.ru/20230425/evakuatsiya-1867554791.html

судан

россия

женева (город)

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судан, россия, женева (город), анна евстигнеева, оон, воз, столкновения в хартуме, в мире